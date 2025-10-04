Poprzednie mistrzostwa Europy w 2023 r. były popisem polskich siatkarzy. W meczu o złoto zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia pokonał Włochów, w dodatku na ich terenie, i sięgnął po drugie w historii mistrzostwo kontynentu. W przyszłym roku Polacy będą bronić tytułu w imprezie, która zostanie rozegrana w czterech krajach. Najlepszych siatkarzy kontynentu będą gościć Rumunia, Bułgaria, Finlandia oraz Włochy. W turnieju wystartują 24 reprezentacje, a najważniejsze mecze zostaną rozegrane w Mediolanie.

Ważne wieści dla Nikoli Grbicia. Polscy siatkarze poznali rywali w mistrzostwach Europy 2026

W sobotni wieczór w Bari we Włoszech rozlosowana została faza grupowa przyszłorocznej rywalizacji. Rozstawieni byli gospodarze, do których dolosowano najwyżej klasyfikowane europejskie drużyny, w tym Polskę. "Biało-Czerwoni" nie mogli trafić do grupy A, której gospodarzem są Włosi - zgodnie z regulaminem finaliści z ostatniego turnieju nie mogli bowiem mierzyć się już na pierwszym etapie turnieju.

Los przydzielił ekipę Grbicia do grupy B. Jej gospodarzem będzie Bułgaria, rewelacja ostatnich mistrzostw świata, które zakończyła ze srebrnym medalem. Drugim najwyżej notowanym rywalem Polski będzie Ukraina, która zajmuje 17. miejsce w rankingu FIVB, w ostatnim sezonie zadebiutowała w Lidze Narodów. W 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata wystąpił zaś kolejny zespół z grupy A, czyli Portugalia. Stawkę uzupełniają reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

Turniej ma rozpocząć się 9 września. Do kolejnej fazy mistrzostw Europy awansują po cztery najlepsze drużyny z każdej z grup. Faza pucharowa rozpocznie się od 1/8 finału. Medalistów poznamy 27 września.

Gdzie zagra reprezentacja Polski? Bułgarzy się zastanawiają

Bułgarzy mają podejmować rywali w Warnie - w hali, w której polscy siatkarze mieli już okazję grać w trakcie mistrzostw świata w 2018 r., zakończonych złotym medalem "Biało-Czerwonych". Po sukcesie z ostatnich mistrzostw świata współgospodarze turnieju rozważają jednak zmianę lokalizacji na Sofię, która dysponuje zdecydowanie większą halą.

"Zastanawiamy się, czy zorganizować mistrzostwa Europy w Sofii. Hala w Warnie będzie dla nas za mała. Ogłosiliśmy już Warnę jako gospodarza. Oczywiście, zainteresowanie siatkówką będzie teraz ogromne" - przyznał niedawno Lubomir Ganew, prezes bułgarskiej federacji, cytowany przez sportal.bg.

Polska broni mistrzostwa Europy z 2023 r., które było drugim tytułem w historii "Biało-Czerwonych". Wcześniej sięgnęli po złoto w 2009 r., gdy reprezentację prowadził Argentyńczyk Daniel Castellani. W tamtej drużynie występował m.in. Bartosz Kurek, obecny kapitan kadry. Łącznie męska reprezentacja Polski zdobyła w mistrzostwach Europy 11 medali: dwa złote, pięć srebrnych i cztery brązowe. Kończyła na podium w trzech ostatnich edycjach, nie schodzi z niego od 2019 r.

Podział na grupy w mistrzostwach Europy siatkarzy 2026

Grupa A:

Włochy, Szwecja, Słowenia, Czechy, Grecja, Słowacja

Grupa B:

Bułgaria, Macedonia Północna, Polska, Ukraina, Portugalia, Izrael

Grupa C:

Finlandia, Estonia, Serbia, Belgia, Holandia, Dania

Grupa D:

Rumunia, Łotwa, Francja, Niemcy, Turcja, Szwajcaria

