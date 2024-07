Mocny początek Polaków, a potem chaos i niepokojące sceny

Mecz Polska- Egipt otworzył kolejny już Memoriał Huberta Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie . Dla Biało-Czerwonych to był mecz rozpoczynający ostatnią fazę przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu (26 lipca - 11 sierpnia).

I to właśnie Egipt, najsłabsza z ekip, jakie zakwalifikowały się na igrzyska, będzie pierwszym rywalem Polaków w Paryżu . Do spotkania obu ekip dojdzie już 27 lipca (godz. 17.00). Obie ekipy występują w grupie B, w której są jeszcze takie potęgi, jak Brazylia i Włochy.

Rywal zmieciony z parkietu

Na szczęście tym razem nie było powtórki sprzed 16 lat. Biało-Czerwoni od początku odrzucili rywali od siatki i to oni dyktowali warunki gry. Do tego rywal wyszedł na boisko bez wielu podstawowych zawodników.

Chaos i niebezpieczne zderzenia

W drugim jednak zaczęły się problemy. Egipcjanie już nie byli takim chłpocem do bicia. To wprowadzało nerwowość w polskiej drużynie.

Jakby tego było mało, to mieliśmy kilka scen mrożących krew w żyłach , w kontekście zbliżającej się rywalizacji w igrzyskach. Jedna z nich miała miejsce przy obronie piłki, kiedy zderzyli się ze sobą Paweł Zatorski i Marcin Janusz . Nasz rozgrywający jeszcze długo zerkał na palca. Za moment w akcji w obronie z Zatorskim zderzył się z kolei Tomasz Fornal . Tym razem bez konsekwencji, ale wyglądało to również groźnie.

To fragment seta, w który Egipt, co jakiś czas pojawiał się na prowadzeniu, a to było sporym zaskoczeniem. Ekipa z Afryki nie miała jednak większej przewagi niż jeden punkt. Od połowy seta, to nasi siatkarze zaczęli przejmować inicjatywę, choć Egipcjanie wciąż starali się napsuć krwi Polakom. Szczególnie na siatce, gdzie dość niespodziewanie dobrze radzili sobie w grze blokiem. Trzeba przyznać, że w tym secie było wiele chaosu w naszej ekipie. Sytuację nieco uspokoiło wejście Kaczmarka i Aleksandra Śliwki.