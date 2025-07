Młody as rywali z wiadomością dla Polaków na godziny przed wielką bitwą

- Oczywiście, że miałem wybór, co robić w życiu , ale zdecydowałem się grać w siatkówkę, bo to lubię i nie żałuję swojej decyzji. Rozważałem może jeszcze koszykówkę, ale myślę, że jest już trochę za późno na ten sport na poziomie NBA , więc chyba zostanę przy obecnym sporcie - uśmiechnął się siatkarz, z racji warunków fizycznych (208 cm wzrostu) predestynowany do takich sportów.

- Oni obaj, z technicznego punktu widzenia, są nawet lepsi niż ich ojciec - wprost orzekł selekcjoner "biało-czerwonych". To tylko pokazuje, jaki potencjał drzemie w rodzeństwie Nikołow. Podczas gdy Aleksandar rządził na parkiecie, zdobywając w wygranym meczu z Chinami 21 punktów, Simeon przyglądał się wydarzeniom zza bocznej. To skutki odniesionej 28 czerwca kontuzji stawu skokowego , której nastolatek nabawił się w drugim secie starcia z Turcją w Lidze Narodów.

- To był bardzo dobry, bardzo fizyczny mecz. Widać, że Polacy mają bardzo szeroką drużynę, nie tylko wyjściową siódemkę. W tej ekipie każdy może wejść na boisko i odmienić losy meczu - orzekł nasz dzisiejszy rywal. Przyznał także, że szczególniejszą uwagę zwrócił na to, co wydarzyło się w ostatniej partii, choć nie przykłada do tego nadmiernej wagi.