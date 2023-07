Młode orły rozbite. O medal będzie bardzo trudno

To był pierwszy mecz drugiej fazy młodzieżowych mistrzostw świata w Bahrajnie i od razu niezmiernie ważny. Wygrana dawałaby ogromny handicap, niestety reprezentacja Polski do lat 21 uległa Iranowi wyraźnie 0:3 . Jutro mecz o wszystko z Bułgarią, której ulegliśmy już wcześniej 2:3.

Początkowo rywale szli cios za cios, ale szybko Irańczycy odskoczyli na 7:11, gdy trener Polaków Mateusz Grabda poprosił o czas, nie było na co czekać. Przerwa niewiele dała, bo zaraz zablokowany został polski bombardier, Aleks Nasewicz. W polskiej drużynie kulało przyjęcie, a gdy źle serwis odebrał Kamil Szymendera było już 8:15 i strata wydawała się nie do odrobienia. Po asie naszego środkowego Mateusza Kufki, było 14:19, ale to był to łabędzi śpiew Polaków, którzy ulegli aż 17:25 - set zdecydowanie do zapomnienia.