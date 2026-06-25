Mistrzowie świata na kolanach. Grbić może świętować. Komunikat FIVB nie zostawia złudzeń

W rankingu FIVB mężczyzn jak na razie jesteśmy świadkami dwóch wyścigów. O pierwsze miejsce nieustannie biją się Polacy oraz Włosi, którzy rywalizowali także o finał mistrzostw świata niespełna rok temu. Wówczas lepsi okazali się podopieczni Ferdinando De Giorgiego, a Polacy musieli obejść się smakiem.

Do trwającego już sezonu reprezentacyjnego jako liderzy rankingu FIVB przystępowali Polacy. Różnica była jednak na tyle mała, że można było oczekiwać zmian w tym kontekście. Po porażce Biało-Czerwonych z Japończykami doszło do zmiany na czele rankingu FIVB.

Polacy dostali wiadomość przed meczem. Włosi na kolanach

Polaków wyprzedzili Włosi. Nie stało się to jednak na długo. Kadra Nikoli Grbicia wróciła na sam szczyt rankingu. Przed szóstą kolejką Ligi Narodów FIVB sytuacja w walce o fotel lidera była bardzo zacięta. Jako pierwsi na parkiet wyszli mistrzowie świata z poprzedniego roku. Ich rywalami byli Ukraińcy.

Faworytem tej rywalizacji była oczywiście reprezentacja Włoch. Z tej roli się jednak nie wywiązała i to dość delikatne stwierdzenie. Pierwszy set był jedynym, w którym Włosi mogli wierzyć w wygraną. Ostatecznie więcej zimnej krwi w kluczowych sytuacjach zachowali Ukraińcy i to oni wygrali 25:23.

Dwie kolejne partie były właściwie koncertem naszych wschodnich sąsiadów. Najpierw pokonali Włochów do 19, a potem w ramach podsumowania występu rozbili mistrzów świata do 16, zgarniając komplet punktów. Wynik 3:0 dla Ukrainy oznacza potężne straty Włoch. FIVB odjęło im w rankingu aż 16.89 punktu. To sprawia, że obecnie przewaga Polaków zbliżyła się do blisko 20 punktów.

Wilfredo Leon poprowadził Polskę do złota Ligi Narodów Andrzej Iwańczuk AFP





Najlepsze zagrywki i asy z meczu Polska – Belgia [WIDEO] Polsat Sport