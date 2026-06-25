Mistrzowie świata na kolanach. Grbić może świętować. Komunikat FIVB nie zostawia złudzeń

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski jak na razie w Lidze Narodów FIVB mierzy się ze sporymi trudnościami. Po pięciu meczach Biało-Czerwoni zebrali dziewięć oczek. W pewnym momencie stracili pierwsze miejsce w rankingu FIVB na rzecz Włochów. Ci jednak również mają swoje problemy. Podopieczni Ferdinando De Giorgiego w szóstej kolejce sensacyjnie przegrali 0:3 z Ukrainą, a to sprawia, że przewaga Polaków w rankingu znacząco wzrosła.

Nikola Grbić
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

W rankingu FIVB mężczyzn jak na razie jesteśmy świadkami dwóch wyścigów. O pierwsze miejsce nieustannie biją się Polacy oraz Włosi, którzy rywalizowali także o finał mistrzostw świata niespełna rok temu. Wówczas lepsi okazali się podopieczni Ferdinando De Giorgiego, a Polacy musieli obejść się smakiem.

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Do trwającego już sezonu reprezentacyjnego jako liderzy rankingu FIVB przystępowali Polacy. Różnica była jednak na tyle mała, że można było oczekiwać zmian w tym kontekście. Po porażce Biało-Czerwonych z Japończykami doszło do zmiany na czele rankingu FIVB.

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Polaków wyprzedzili Włosi. Nie stało się to jednak na długo. Kadra Nikoli Grbicia wróciła na sam szczyt rankingu. Przed szóstą kolejką Ligi Narodów FIVB sytuacja w walce o fotel lidera była bardzo zacięta. Jako pierwsi na parkiet wyszli mistrzowie świata z poprzedniego roku. Ich rywalami byli Ukraińcy.

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Faworytem tej rywalizacji była oczywiście reprezentacja Włoch. Z tej roli się jednak nie wywiązała i to dość delikatne stwierdzenie. Pierwszy set był jedynym, w którym Włosi mogli wierzyć w wygraną. Ostatecznie więcej zimnej krwi w kluczowych sytuacjach zachowali Ukraińcy i to oni wygrali 25:23.

Dwie kolejne partie były właściwie koncertem naszych wschodnich sąsiadów. Najpierw pokonali Włochów do 19, a potem w ramach podsumowania występu rozbili mistrzów świata do 16, zgarniając komplet punktów. Wynik 3:0 dla Ukrainy oznacza potężne straty Włoch. FIVB odjęło im w rankingu aż 16.89 punktu. To sprawia, że obecnie przewaga Polaków zbliżyła się do blisko 20 punktów.

Siatkarz w białej koszulce z numerem 9 i napisem Polska świętuje zdobycie punktu podczas meczu, wyrażając silne emocje poprzez zaciśniętą pięść i okrzyk. W tle widoczna siatka i fragment boiska.
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