Mistrzowie olimpijscy pokonani! Polscy siatkarze pokazali moc

Oprac.: Tomasz Brożek Reprezentacja Mężczyzn

Polscy siatkarze odegrali się na Francuzach za porażkę na igrzyskach, ogrywając "Trójkolorowych" w czterech setach! Nasi reprezentanci fatalnie rozpoczęli spotkanie, ale później pokazali klasę. Świetnie prezentował się między innymi Karol Butryn i to we wszelkich aspektach gry. To koniec zmagań w Ottawie. Za tydzień nasi zawodnicy wylecą do Bułgarii.

Zdjęcie Bartosz Kwolek / Kacper Kirklewski / Newspix