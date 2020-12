Mistrzostwa świata w siatkówce. Polska już wie, co pokaże za dwa lata

Pomysł na loga mistrzostw świata w siatkówce w 2022 roku ma nawiązywać do sylwetek zawodników atakujących z wyskoku. Zaprezentowała je Międzynarodowa Federacja Siatkarska FIVB. Męski turniej organizuje m.in. Polska

Loga obu imprez mają taki sam kształt, a różnią się jedynie kolorem. - Neutralne pod względem płci loga są inspirowane skokiem osoby grającej w siatkówkę, która wybiła się w górę, by osiągnąć cel - wygrać prestiżowe i wymagające mistrzostwa świata oraz pokazać to, co najlepsze w siatkarskiej społeczności. Symbole ukazują również to, iż podczas czempionatu globu uczestnicy muszą zaprezentować szczyt odporności, umiejętności i siły mentalnej. Zwinność i gracja tego sportu oraz intensywność mundialu również znalazły tu odzwierciedlenie - zaznaczono w komunikacie FIVB.

Kolory nawiązują do gospodarzy obu imprez. W tym poświęconym kobiecemu turniejowi są elementy pomarańczowe, białe i czerwone, a w tym związanym z męską rywalizacją - czerwone, niebieskie i białe.



Tytułu w 2022 roku bronić będą Polacy i Serbki.

Katowice zorganizują duży turniej