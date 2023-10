Przed meczami grupy A turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu w gronie faworytów do awansu wymieniano Brazylijczyków i Włochów. Nie przekreślano również Irańczyków, którzy w przeszłości niejednokrotnie potwierdzali, że potrafią grać z najlepszymi czy Kubańczyków, którzy marzą o powrocie na siatkarski szczyt.

W Rio de Janeiro rywalizowali także Niemcy, którzy wprawdzie są uznawani za topową europejską markę, ale w obliczu rywalizacji z takimi potęgami jak Brazylia czy Włochy nie upatrywano ich w roli murowanych pretendentów do zajęcia jednego z dwóch pierwszych miejsc premiowanych awansem. Tymczasem podopieczni Michała Winiarskiego przeszli przez turniej jak burza , wygrywając spotkanie za spotkaniem.

Nasi zachodni sąsiedzi najpierw ograli w czterech setach Iran , a później rozprawili się z Kubą. Najgłośniej było o tym, co zrobili w starciach z faworyzowanymi rywalami: Niemcy zaledwie kilkanaście godzin po sensacyjnym zwycięstwie z "Canarinhos" rozprawili się z aktualnymi mistrzami świata, czyli Włochami.

Michał Winiarski trenerem reprezentacji Polski? Jasna deklaracja

Awans na igrzyska wywalczyli także "Biało-Czerwoni". Winiarski pytany o to, czy chciałby zmierzyć się ze swoimi rodakami w Paryżu, odpowiedział jednoznacznie.

"Naprawdę jeszcze nawet na chwilę nie wybiegłem myślami tak daleko. Na razie razem z zawodnikami po prostu bardzo się cieszę z tego, że pojedziemy do Paryża. To dla nas niesamowity sukces. W pięknym stylu go osiągnęliśmy - jako jeden z kilku zespołów awansujących z turniejów" - odparł.