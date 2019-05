Ostra wypowiedź Michała Kubiaka, w której obraził Irańczyków, odbiła się szerokim echem w świecie sportu. Dziś kapitan polskiej reprezentacji wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Nic dziwnego, że wypowiedź Michała Kubiaka dla kanału "Prawda Siatki" wywołała prawdziwą burzę, bowiem słowa kapitana polskiej kadry dalekie były od dyplomatycznych. Zapytany o reprezentację Iranu, Kubiak pojechał "po bandzie".



- Oni zawsze grają takie niewiniątka, że są super i fajni, a my najgorsi. Ale moje zdanie jest takie, że to są fatalni, złośliwi i chamscy ludzie. Dla mnie ten naród jest skreślony, mimo że oni dumnie nazywają się Persami, a nie Arabami. A tak naprawdę są zwykłymi leszczami. Czasem musimy z nimi zagrać, ale oni dla mnie nie istnieją - brzmiała skandaliczna wypowiedź polskiego siatkarza.

Kubiak w swojej wypowiedzi nawiązał m.in. do niedawnego finału Klubowych Mistrzostw Azji, gdzie Panasonic Panthers, klub Polaka, zmierzył się z irańskim Matin Varamin. Podczas meczu wielokrotnie dochodziło do dyskusji między zawodnikami obu ekip, a po jego zakończeniu między Kubakiem a jednym z rywali doszło do ostrego spięcia.



- Gość stanął pod siatką, krzyczy do mnie, obraża mi rodzinę, a potem uciekł za kolegów, kiedy do niego podszedłem. Straciłem do ludzi z Iranu resztki szacunku. Dla mnie oni są niewidoczni. Tak, uogólniam, dla mnie to jest jeden miot - mówił dla kanału "Prawda Siatki" Kubiak. Kilka godzin później odcinek - na prośbę zawodnika - zniknął z sieci.

Takie słowa kapitana polskiej kadry musiały wywołać oburzenie. W oficjalnym oświadczeniu, opublikowanym na stronie PZPS, odniósł się do nich sam Kubiak. Oto pełna treść oświadczenia:

"Drodzy Kibice!

W związku z niepotrzebnym szumem medialnym, który powstał wskutek udzielonego przeze mnie wywiadu Jerzemu Mielewskiemu w "Prawdzie Siatki", oświadczam:

Przede wszystkim - jak każdy - mam prawo do własnego zdania i własnej opinii.

Po drugie, mam prawo, a wręcz obowiązek reagować, gdy moja rodzina, moi przyjaciele z boiska oraz ja sam jesteśmy obiektem gróźb i wyzwisk ze strony graczy drużyny przeciwnej i ich agresywnych kibiców. A takie sytuacje miały miejsce podczas meczów z reprezentacją Iranu.

Stanowczo podkreślam że słowa, które padły z moich ust, były skierowane wyłącznie do osób, z którymi miałem osobiście do czynienia, tj. siatkarzy oraz ich szowinistycznych kibiców.

Wyrażam ubolewanie, że moje słowa mogły zostać zrozumiane opacznie. Być może wypowiedziałem je w nieodpowiednim kontekście. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że jestem jak najdalszy od poglądów ksenofobicznych, które przypisuje mi się od kilku dni. Rasizm, brak poszanowania dla barw narodowych oraz przeciwnika to postawy nieakceptowalne i niegodne sportowca. Jednocześnie jestem zmuszony podkreślić, że zdania o irańskich siatkarzach i kibicach, którzy obrażali moją rodzinę i moich przyjaciół, nie zmieniam.

Z wyrazami szacunku,

Michał Kubiak

kapitan reprezentacji Polski mężczyzn w siatkówce".

