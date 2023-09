Michał Kubiak "przyłapany" w klubie PlusLigi. Zdradził go kolega z reprezentacji

Michał Kubia k po raz ostatni w polskiej lidze grał w sezonie 2013/2014, kiedy to rozgrywał ostatni sezon w barwach Jastrzębskiego Węgla . Przyjmujący postanowił późnej spróbować swoich sił za granicą: najpierw na dwa lata związał się z Halkbank Ankara, a później przeniósł się do Azji, podpisując kontrakt z Panasonic Panthers.

Z japońskiego klubu doświadczony zawodnik odszedł po zakończeniu ostatnich rozgrywek. Momentalnie ruszyły spekulacje na temat przyszłości doświadczonego siatkarza, który był łączony m.in. z Assceco Resovią Rzeszów . Ostatecznie zdecydował się na pozostanie w Azji i wkrótce będziemy oglądali go w akcji w barwach Shanghai Bright.

Michał Kubiak trenował z klubem PlusLigi. Artur Szalpuk pokazał zdjęcie

Rozgrywki ligi chińskiej ruszy jesienią, a Kubiak przed startem rozgrywek pojawił się w Polsce. Tak wynika z wpisu, jaki na Instagramie udostępnił Artur Szalpuk , który otrzymał powołanie od Nikoli Grbicia do kadry na sezon reprezentacyjny, ale przegrał rywalizację z innymi przyjmującymi i nie oglądamy go podczas trwających mistrzostw Europy.

Pamiętacie jeszcze taką fajną parę przyjmujących w biało-czerwonych barwach? Michał, granie i trenowanie z Tobą to zawsze wielka przyjemność!

Szalpuk do wpisu dołączył zdjęcie z treningu Projektu Warszawa , na którym pojawił się Kubiak. "Fajne zdjęcie, następne ze mną" - skomentował Piotr Nowakowski . "Pamiętam" - napisał Paweł Zatorski, odnosząc się do pytania zadanego przez Szalpuka.

