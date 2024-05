Miał być ślub i wesele, ale nic z tego. Do akcji wkroczył ojciec siatkarza

Ślubu w tym roku nie będzie. Kamil Semeniuk czeka na igrzyska w Paryżu

- Pierwotnie planowaliśmy go zaraz po igrzyskach, ale trochę za namową mojego taty zmieniliśmy termin - tłumaczy Semeniuk w rozmowie ze Sport.pl - Doszliśmy wspólnie z Kasią do wniosku, że ma on jednak chyba trochę racji, by skoncentrować się teraz w stu procentach na igrzyskach, a nie głową być przy sprawach organizacyjnych dotyczących ślubu. Rzeczywiście nie wyobrażam sobie, że miałbym teraz myśleć o menu, sali czy DJ-u i innych tego typu rzeczach związanych z tą ważną uroczystością.