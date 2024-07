Memoriał Wagnera od piątku w kanałach Polsat Sport. Mecze Polaków także w TV 4

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to prestiżowy turniej, który na stałe wpisał się do polskiego kalendarza siatkarskiego. Odbywające się w Krakowie zawody tradycyjnie stanowią kluczowy etap przygotowań Reprezentacji Polski do najważniejszej imprezy sportowej danego sezonu, w tym roku są to Letnie Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Memoriał Wagnera potrwa od 12 do 14 lipca i w tym czasie cztery uczestniczące w turnieju reprezentacje rozegrają łącznie sześć spotkań w systemie każdy z każdym.

