Dla polskich siatkarzy Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to ostatni sprawdzian przed wylotem na igrzyska olimpijskie w Tokio. Zawody, które odbywać się będą w krakowskiej Tauron Arenie, Polacy rozpoczną od meczu z Norwegami.

Jacek Kasprzyk: To nasze wspólne dni

W trakcie konferencji prasowej przed inauguracją memoriału powiedzieli:



Jacek Kasprzyk, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej: - To szczególny dzień i turniej, kiedy po półtora roku oczekiwania na kibiców możemy się spotkać. Najważniejsze, że w piątek pojawią się tutaj najwspanialsi kibice siatkówki. Cieszę się, że ten turniej rozgrywamy tutaj w Krakowie, w hali gdzie niedługo startują siatkarskie mistrzostwa Europy. Tym turniejem żegnamy się z drużyną przed igrzyskami olimpijskimi. Oczywiści wszyscy byśmy sobie życzyli, aby z Tokio wrócili z medalem. To nie jest rodzaj presji, jaką na nich wywieramy, a raczej coś, na co ta drużyna zasługuje. Zapraszam kibiców do Tauron Areny, to będą nasze wspólne dni. To szansa nie tylko na powrót do hali, ale przede wszystkim możliwość pokazania, że polscy kibice siatkówki są najlepsi na świecie. Mamy wspaniały obiekt, jakim jest krakowska Tauron Arena, znakomitą drużynę, która miejmy nadzieję ponownie udowodni, że jest najlepsza na świecie.

Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie: - Witam wszystkich w imieniu miasta Krakowa. Bardzo długo czekaliśmy, aby po raz kolejny móc zaprosić najlepszą publiczność na świecie do tej pięknej hali i gościć w Krakowie naszą złotą drużynę, dwukrotnych mistrzów świata. Zawsze, kiedy przed dużą, ważną imprezą, siatkarze przyjeżdżali na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, wracali z imprezy ze złotymi medalami. Życzymy naszej reprezentacji, aby również z Tokio wrócili ze złotem. Dziękuję Fundacji Wagnera, że po raz kolejny możemy się spotkać w Krakowie. Publiczności życzę niesamowitych wrażeń, zaciętych meczów, rozgrywanych w dobrej atmosferze.



Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. "To jest szczególny turniej"

Małgorzata Marcińska, Prezes Zarządu Arena Kraków S.A.: - Dziękujemy prezesowi Jerzemu Mrozowi, Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, prezydentowi Majchrowskiemu i Dyrektorowi Kowalowi, że po raz kolejny w tej hali możemy gościć siatkówkę. Można powiedzieć, że wreszcie, po okresie pandemii, możemy się ponownie spotkać. Tauron Arena Kraków zaprasza, zapewniamy, że jest bezpiecznie - wraz z organizatorami jesteśmy sanitarnie zabezpieczeni. Dlatego też zapraszamy - nie może zabraknąć kibiców.



Jerzy Mróz Prezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera: - Dziękuje pięknie dyrektorowi Kowalowi, prezydentowi Majchrowskiemu i prezesowi Jackowi Kasprzykowi, za możliwość organizacji imprezy ponownie w Krakowie. Doceniamy regularne wsparcie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To jest szczególny memoriał. Cieszymy się, że w tym roku udało nam się zorganizować turniej. Co prawda po drodze mieliśmy sporo problemów z drużynami-uczestnikami, niestety w ostatnim tygodniu z przyjazdu musiała zrezygnować reprezentacja Tunezji , którą zastąpił Azerbejdżan. Zapraszam wszystkich na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.



Program XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera

Piątek 9.07.2021

godz. 15.00 Azerbejdżan - Egipt (Polsat Sport News)

godz. 18.00 Polska - Norwegia (Polsat Sport)



Sobota 10.07.2021

godz. 15.00 Norwegia - Egipt (Polsat Sport Extra)

godz. 18.00 Polska - Azerbejdżan (Polsat Sport)



Niedziela 11.07.2021

godz. 13.00 Azerbejdżan - Norwegia (Polsat Sport Extra)

godz. 16.00 Polska - Egipt (Polsat Sport Extra)