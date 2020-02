Znamy kolejnego uczestnika XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W krakowskiej Tauron Arenie kibice będą mogli podziwiać siatkarzy Iranu. Wcześniej udział potwierdziła reprezentacja Argentyny. Prestiżowy turniej będzie ostatnim sprawdzianem Polaków przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio.

"Cały czas pracujemy nad tym, by w tak wrażliwym momencie, czyli tuż przed startem turnieju siatkarskiego na igrzyskach olimpijskich, obsada memoriału była z jednej strony bardzo atrakcyjna dla kibiców, z drugiej jednak korzystna dla przygotowującej się do igrzysk biało-czerwonej drużyny" - mówi Cezary Mróz, wiceprezes zarządu Fundacji Huberta Jerzego Wagnera.



"Mamy do ogłoszenia jeszcze jednego uczestnika, myślę że kibice już teraz mogą spodziewać się tego, że będzie tak samo świetna zabawa, jak w poprzednim roku" - dodał.



Memoriał Wagnera odbędzie się od 9 do 11 lipca w Krakowie. Rok temu pod Wawelem wygrali Brazylijczycy. Podopieczni Vitala Heynena zajęli wówczas drugie miejsce.



"Biało-Czerwoni" osiem razy triumfowali w tym turnieju.