Media: Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski

Jak poinformował znany włoski dziennikarz Gian Luca Pasini, Nikola Grbić i PZPS doszli do porozumienia.

Nikola Grbić następcą Vitala Heynena?

To właśnie Serb będzie następcą Vitala Heynena na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. 48-latek, pracujący obecnie w Sir Safety Perugia, ma podpisać kontrakt obowiązujący do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku.

Grbić był numerem jeden na liście prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego. Nie zmieniło tego stanowisko prezesa Perugii Gino Sirciego, który nie chciał się zgodzić na to, by 48-latek pracował jednocześnie w jego klubie i reprezentacji Polski. Wygląda na to, że musiał ustąpić.

Nazwiska nowych selekcjonerów reprezentacji zostaną ogłoszone 12 stycznia podczas wyjazdowego posiedzenia zarządu PZPS w Gliwicach.