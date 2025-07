Media: Kadrowicz Grbicia wraca do gry, długo na to czekał. Jest jeden cel

Nie najlepiej podczas trwającego właśnie turnieju Ligi Narodów w Gdańsku spisuję się reprezentacja Polski. Co prawda kadra Nikoli Grbicia w środę wygrała 3:2 z Iranem, lecz w czwartek uległa niespodziewanie 1:3 Kubie. Serb ma jednak pewne powody do radości, bowiem według informacji przekazanych przez Jakuba Balcerzaka przygotowania do sezonu reprezentacyjnego rozpoczął właśnie Norbert Huber.