Polscy siatkarze marsz po obronę tytułu w Lidze Narodów rozpoczęli w Chinach, w Linyi wygrali z Kubańczykami i Ukraińcami, przegrali z kolei w meczach ze Słowenią i Japonią. Kolejne spotkania rozegrają w Gliwicach, tu na "dzień dobry" zmierzą się w środę 24 czerwca z Belgami. Czyli z rywalami, z którymi "Biało-Czerwoni" dawno nie mieli okazji grać w meczu o stawkę.

Ci bowiem dopiero w 2026 roku zadebiutowali w Lidze Narodów, rok wcześniej z kolei byli o jeden mecz od tego, by zagrać z Polakami, ale w innym turnieju. Belgowie sprawili bowiem sensację w fazie grupowej mistrzostw świata, ogrywając po tie-breaku Włochów, do fazy pucharowej awansowali z pierwszego miejsca. W 1/8 finału wyeliminowali Finów, w ćwierćfinale znowu spotkali siatkarzy z Italii. I tym samym polegli, tracąc tym samym szansę na to, by w półfinale spotkać się właśnie z Polakami.

Polscy siatkarze już wygrywali z Belgami. I to w ważnych turniejach

Belgowie mierzyli się z "Biało-Czerwonymi" po raz ostatni w 2023 roku i to dwukrotnie. Najpierw 10 września obie ekipy spotkały się w 1/8 finału mistrzostw Europy, wówczas górą byli podopieczni Nikoli Grbicia, którzy wygrali 3:1. Naszą kadrę do zwycięstwa poprowadzili Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka, obaj zdobyli po 16 punktów. Nie brakowało jednak nerwowych momentów, o czym po spotkaniu mówił Kamil Semeniuk.

"Spotkanie wyleciało nam spod kontroli, a rywale pokazali to, co potrafią prezentować. Najważniejsze jednak, że gramy dalej o najwyższe cele, zresztą cały czas to my byliśmy po zwycięskiej stronie. Oczywiście w czwartym secie, przy stanie 19:19, z pełnym szacunkiem do reprezentacji Belgii, delikatnie zaczęły pojawiać się nerwy. Bo jeśli doszłoby do tie-breaka, wtedy różnie mogłoby się potoczyć, bo ta partia lubi rządzić się swoimi prawami. I nawet z taką reprezentacją mogłaby się potoczyć nie po naszej myśli..." - opowiadał przyjmujący kadry.

Polacy starciem z Belgami rozpoczęli zwycięski marsz w fazie pucharowej, w ćwierćfinale bowiem rozprawili się z Serbami, w półfinale pokonali Słoweńców. A w boju o złoto w trzech setach wygrali z Włochami. Finał w Rzymie rozegrano 16 września, dokładnie dwa tygodnie później "Biało-Czerwoni" ponownie zmierzyli się z Belgami. Tym razem podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Paryżu.

Polacy rywalizowali w chińskim Xi'an, tam mieli do rozegrania siedem spotkań, awans uzyskiwały dwie najlepsze ekipy. "Biało-Czerwoni" zagrali z "Czerwonymi Diabłami" w pierwszej kolejce, wówczas to rywali napsuli nam krwi, wygrali pierwszego seta. Polacy w drugiej partii wrócili do gry, a gdy w trzeciej triumfowali 25:16 wydawało się, że bez większych problemów zamkną spotkanie.

Tak się nie stało, drużyna prowadzona przez Emanuele Zaniniego doprowadziła bowiem do tie-breaka. W tym gra toczyła się na przewagi, w końcówce dobrze spisywał się Łukasz Kaczmarek, który zresztą w 2023 roku był jedną z wiodących postaci w kadrze. Polacy zwycięstwo przypieczętowali punktowym blokiem, tak rozpoczęli swój udział w turnieju, który ostatecznie zakończyli na pierwszym miejscu, uzyskując awans na igrzyska.

Teraz Polacy staną przed szansą, by odnieść kolejne zwycięstwo nad Belgami. Nasi rywale wprawdzie zajmują dopiero 14. miejsce w rankingu FIVB, ale w pierwszym turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów udało im się pokonać Bułgarię i Iran oraz urwać seta Brazylijczykom. Czy postawią się też "Biało-Czerwonym"? O tym przekonamy się w środowy wieczór, początek spotkania w Gliwicach o godz. 20, już teraz zapraszamy na relację tekstową na żywo z tego starcia.





Robert Lewandowski zagra we Włoszech? "To może być ważne". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport