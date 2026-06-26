Męczarnie polskich siatkarzy, ale co się stało potem. Komunikat od FIVB

Polscy siatkarze sezon reprezentacyjny rozpoczynali jako liderzy rankingu FIVB, prowadzenie w prestiżowym zestawieniu stracili jednak już podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów w Linyi. "Biało-Czerwonych" wyprzedzili Włosi po tym, jak podopieczni Nikoli Grbicia przegrali po tie-breaku z Japończykami. Sytuacja na szczycie klasyfikacji była jednak "na styku", jasne stało się, że wkrótce może dojść do kolejnych przetasowań.

I takie właśnie nastąpiły. Nasi reprezentanci odzyskali prowadzenie w rankingu FIVB jeszcze przed swoim pierwszym meczem w Gliwicach, w rozgrywanym równolegle turnieju w Lublanie Włosi przegrali bowiem z Bułgarami. "Biało-Czerwoni" kilka godzin później pokonali Belgów, wprawdzie otrzymali za zwycięstwo zaledwie 0.01 pkt, ale co najważniejsze, umocnili się na prowadzeniu.

Realny był jednak scenariusz, że już następnego dnia ponownie dojdzie do zmiany w czołówce. Gdyby Włosi wygrali z Ukraińcami, a Polacy przegrali z Turkami, siatkarze z Italii odzyskaliby prowadzenie. Podopieczni Ferdinando De Giorgiego sami jednak skomplikowali sobie sytuację, dość nieoczekiwanie przegrali z Ukraińcami w trzech setach, za co odjęto im aż 16.89 pkt.

Liga Narodów siatkarzy. Polacy wciąż przed Włochami w rankingu FIVB

Gdyby Polakom przytrafiła się podobna wpadka, ponownie mieliby minimalną przewagę nad rywalami, za porażkę 0:3 z Turcją odjęto by im aż 16.17 pkt, za 1:3 13.67 pkt, z kolei za porażkę po tie-breaku 11.17 pkt. "Biało-Czerwoni" uciekli jednak spod topora, wygrali 3:2, za co wprawdzie ponownie otrzymali zaledwie 0.01 pkt, ale zapewnili sobie komfortową sytuację.

Podopieczni Grbicia w piątek pauzują, kolejne dwa mecze rozegrają w weekend. Wiadomo jednak, że do sobotniego meczu z Niemcami przystąpią w roli liderów rankingu FIVB. Dzięki temu, że nie przegrali z Turkami, mają obecnie 18.94 pkt przewagi nad Włochami. Ci w piątek grają z Brazylią, nawet jeśli ograją "Canarinhos" w trzech setach, otrzymają maksymalnie 8.73 pkt i pozostaną na drugim miejscu w światowym zestawieniu.

Wysoka pozycja w rankingu FIVB jest ważna, ponieważ to właśnie na podstawie tego zestawienia drużyny, które nie wygrają mistrzostw kontynentu lub nie zajmą miejsca na podium mistrzostw świata, uzyskają awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Najważniejszym celem "Biało-Czerwonych" jest obecnie jednak uzyskanie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów - jedno miejsce jest zarezerwowane dla gospodarzy, czyli Chińczyków, gra toczy się więc o pozostałe siedem miejsc.

Po sześciu dotychczasowych spotkaniach podopieczni Grbicia plasują się na szóstej pozycji, mają na koncie o jedno zwycięstwo więcej niż znajdujący się za ich plecami Włosi, a to właśnie liczba zwycięstw będzie uwzględniana w pierwszej kolejności w ostatecznej klasyfikacji rozgrywek.

Ranking FIVB po meczu Polska - Turcja volleyballworld.com materiał zewnętrzny





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