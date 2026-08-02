Mecz Polska - USA. Finał Ligi Narodów. Relacja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy gra z USA w finale Ligi Narodów. O której godzinie mecz Polska - USA? Gdzie oglądać? Jaki wynik meczu? Relacja tekstowa w Interii Sport.

Polscy siatkarze w biało-czerwonych strojach na boisku podczas meczu Ligi Narodów 2026.
Reprezentacja Polski siatkarzy podczas Ligi Narodów 2026materiały prasowe

Mecz Polska - USA w półfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 2 sierpnia o godzinie 13:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - USA. Droga obu drużyn do finału Ligi Narodów siatkarzy

Reprezentacja Polski siatkarzy znakomicie poradziła sobie w fazie ligowej Ligi Narodów 2026. Nasz zespół zajął w niej drugie miejsce, ustępując jedynie niepokonanej Japonii. "Biało-Czerwoni" w 12 spotkaniach odnieśli 10 zwycięstw i doznali dwóch porażek. Natomiast podczas turnieju finałowego w chińskim Ningbo polscy siatkarze na poziomie ćwierćfinału zmierzyli się z Ukrainą i pokonali wschodnich sąsiadów 3:1. Z kolei w półfinale rozgromili 3:0 Słowenię.

W finale rywalem siatkarzy Nikoli Grbicia będzie USA. Drużyna zza oceanu zajęła piąte miejsce w tabeli ligowej, a w bezpośrednim meczu uległa Polakom 0:3. W ćwierćfinale rozgrywek Amerykanie rozgromili Włochów 3:0, ale dużo cięższe starcie rozegrali na poziomie półfinału z triumfatorem fazy ligowej, czyli Japonią. Ostatecznie udało im się pokonać zespół z Azji 3:2.

W poprzednim finale pomiędzy tymi drużynami, który został rozegrany w 2023 roku w Gdański, górą byli Polacy. Czy tym razem będzie podobnie? "Biało-Czerwoni" stoją przed wielką szansą, by jako druga drużyna w historii po Rosji, obronić tytuł w Lidze Narodów. Z kolei Amerykanie już od sześciu meczów czekają na wygraną z reprezentacją Polski.

Mecz siatkarzy Polska - USA. Finał Ligi Narodów. Relacja live, wynik

Mecz Polska - USA w półfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 13:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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