ME U-18. Polscy siatkarze pokonują Słowenię po meczu pełnym zwrotów akcji

Reprezentacja Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy w kategorii wiekowej do lat 18 radziła sobie do potyczki ze Słowenią ze zmiennym szczęściem - najpierw ograła Grecję 3:1, po to by zaraz potem ulec Bułgarii 1:3 i by znów zasmakować zwycięstwa, ogrywając spokojnie Niemców 3:0.

Przy takim układzie wyników potyczka ze Słoweńcami była szalenie ważna w kontekście walki o dostanie się do strefy medalowej - awans tam uzyskają bowiem jedynie dwie pierwsze ekipy z grupy, a "Biało-Czerwoni" odpowiednio tracili trzy i dwa "oczka" do lidera i wicelidera, czyli Bułgarii i Włoch.

ME w siatkówce mężczyzn U-18. Słowenia - Polska: przebieg spotkania

Środowe starcie (rozpoczęte z pewnym opóźnieniem) zaczęło się jednak dla naszych zawodników bardzo słabo - Polacy aż siedmiokrotnie tracili punkt zanim dali radę odpowiedzieć oponentom. Potem było już jednak znacznie lepiej - "Biało-Czerwoni" zdołali błyskawicznie dogonić rywali do stanu 6:7 i rozpoczęła się żmudna walka o kolejne piłki. Ostatecznie po osiągnięciu wyniku 10:10 udało się zbudować nad rywalami drobną przewagę, której Polacy nie oddali już do końca - pierwszy set wygrali 25:22.

Druga odsłona rywalizacji również była udana dla polskich siatkarzy - a przy okazji nie zaczęła się w tak dramatyczny sposób, jak ta poprzednia. Początkowo współzawodnictwo było zacięte, ale przy stanie 4:3 dla naszej kadry widowisko zaczęło robić się coraz bardziej jednostronne - na 12 kolejnych akcji Słowenia zdołała wykorzystać zaledwie dwie i na tablicy widniał już rezultat 14:5 dla "Biało-Czerwonych". Koniec końców dysproporcja nie była tak dramatyczna, ale nasi zdolni juniorzy tak czy inaczej zakończyli seta wynikiem 25:21.

Trzecia część meczu okazała się niezwykle zacięta - zresztą nie ma się czemu dziwić, bo gracze ze Słowenii wiedzieli już, że to ich ostatnia szansa, by cokolwiek ugrać. Niemalże cały czas trwała walka punkt za punkt i był to z całą pewnością najbardziej emocjonujący epizod tej potyczki - zakończył się on zwycięstwem 30:28 dla Słoweńców, co chyba mówi samo za siebie.

Na szczęście w czwartym secie Polacy postawili kropkę nad "i" - mieli bardzo mocne wejście w tę odsłonę rywalizacji, jak również bardzo sprawnie skończyli mecz, bezpiecznie ustalając wynik na 25:21. Teraz przed naszymi "Orłami" ostatnie grupowe starcie - już jutro zagrają z drużyną Italii. Początek spotkania zaplanowano na godz. 18.00.

ME w siatkówce mężczyzn U-18. Słowenia - Polska: Wynik meczu

Słowenia 1:3 Polska

Set po secie: 22:25, 21:25, 30:28, 21:25

