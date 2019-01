Estonia będzie pierwszym rywalem reprezentacji Polski siatkarzy w mistrzostwach Europy, które od 12 do 29 września 2019 roku zostaną rozegrane w czterech krajach: Francji, Belgii, Słowenii i Holandii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alojzy Świderek: To inni powinni się nas bać. Wideo TV Interia

Polacy trafili do grupy D, która swoje mecze będzie rozgrywać w Rotterdamie i Amsterdamie. Na otwarcie rywalizacji "Biało-Czerwoni" zagrają 13 września z Estonią. Dwa dni później aktualnych mistrzów świata czeka pojedynek we współgospodarzami turnieju Holandią. Następnie Orły zmierzą się z Czechami (16 września) i Czarnogórą (17 września). Na zakończenia fazy grupowej Polacy spotkają się z Ukrainą (19 września).



Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech grup. W tej fazie rozgrywek drużyny z "polskiej" grupy trafią na ekipy z grupy B, w której zagrają Belgia, Austria, Hiszpania, Niemcy, Serbia i Słowacja. Rywalizacja toczyć się będzie na krzyż, czyli D1 z B4, D2 z B3 itd. Zwycięzcy zakwalifikują się do ćwierćfinału.



Półfinały zostaną rozegrane w Paryżu i Lublanie, a mecze o medale w stolicy Francji. Mistrza Europy poznamy 29 września. Tytułu bronią Rosjanie.



Terminarz meczów reprezentacji Polski w fazie grupowej ME:

Reklama

13 września (piątek)

17:00 Estonia - Polska (Rotterdam)

15 września (niedziela)

16:00 Holandia - Polska (Rotterdam)

16 września (poniedziałek)

20:00 Polska - Czechy (Rotterdam)

17 września (wtorek)

17:00 Czarnogóra - Polska (Amsterdam)

19 września (czwartek)

20:00 Polska - Ukraina (Amsterdam)



Podział na grupy ME:

Grupa A: Francja, Bułgaria, Grecja, Portugalia, Rumunia, Włochy

Grupa B: Belgia, Austria, Hiszpania, Niemcy, Serbia, Słowacja

Grupa C: Słowenia, Białoruś, Finlandia, Macedonia, Rosja, Turcja

Grupa D: Holandia, Czechy, Czarnogóra, Estonia, Polska, Ukraina

RK