Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen podał skład kadry na zgrupowanie w Arłamowie poprzedzające mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 12 września.

Trzon kadry stanowią zawodnicy, którzy niedawno wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie w Tokio 2020. "Biało-Czerwoni" w świetnym stylu wygrali turniej kwalifikacyjny w Gdańsku pokonując kolejno Tunezję, Francję i Słowenię.



Wśród wybrańców Heynena znalazł się Bartosz Kurek. Atakujący opuścił dotychczasowe imprezy z powodu kontuzji. W składzie nie ma Grzegorza Łomacza, którego zastąpił Marcin Komenda. Do kadry wraca środkowy Jakub Kochanowski.



Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w dniach 12-29 września 2019 w czterech krajach (Francja, Belgia, Słowenia, Holandia) i aż dziewięciu miastach. W pierwszej fazie turnieju 24 drużyny, podzielone na cztery grupy, zagrają systemem każdy z każdym. Do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup. "Biało-Czerwoni" swoje mecze rozegrają w Holandii, a ich przeciwnikami będą kolejno reprezentacje Estonii, Holandii, Czech, Czarnogóry i Ukrainy.



W 1/8 finału cztery najlepsze zespoły grupy A zmierzą się z przeciwnikami z grupy C. "Polska" grupa D połączy się z grupą B według następującego schematu: B1-D4, B2-D3, D1-B4 i D2-B3. Potyczki ćwierćfinałowe rozegrane zostaną 23 i 24 września, a mecze o półfinałowe i o medale 26-29 września.



Zaledwie dwa dni po meczach o medale ME rozpocznie się Puchar Świata. Decyzją FIVB do tych zawodów można zgłosić aż 25 zawodników. Meczową "14" trenerzy będą mogli podać dopiero na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.



W Pucharze Świata wystartuje 12 zespołów: Japonia, Polska (mistrz świata), Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Rosja, Iran, Australia, Egipt i Tunezja. W tym roku rozgrywki nie są premiowane awansem na igrzyska olimpijskie.



Skład kadry na zgrupowanie w Arłamowie:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda



atakujący: Bartosz Kurek, Dawid Konarski, Maciej Muzaj



przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Bartosz Kwolek, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka



środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski



libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek