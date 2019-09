Selekcjoner reprezentacji Polski Vital Heynen ogłosił skład na rozpoczynające się w czwartek mistrzostwa Europy siatkarzy.

W składzie drużyny narodowej znalazł się między innymi Wilfredo Leon, który od tego roku występuje w reprezentacji Polski i po raz pierwszy zagra dla "Biało-Czerwonych" w imprezie mistrzowskiej.



Ekipa Vitala Heynena będzie musiała radzić sobie natomiast bez Bartosza Kurka, najlepszego zawodnika ubiegłorocznych mistrzostw świata, który w tym roku przez wiele miesięcy leczył kontuzję. Kurek był powołany na ostatnie zgrupowania w Arłamowie i Spale, ale do kadry na ME nie został włączony.

Z grupy, która przygotowywała się do mistrzostw na ostatnich zgrupowaniach, do kadry na ME nie załapał się także Bartosz Kwolek.



Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w dniach 12-29 września 2019 w czterech krajach (Francja, Belgia, Słowenia, Holandia) i aż dziewięciu miastach. W pierwszej fazie turnieju 24 drużyny, podzielone na cztery grupy, zagrają systemem każdy z każdym. Do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup. "Biało-Czerwoni" swoje mecze rozegrają w Holandii, a ich przeciwnikami będą kolejno reprezentacje: Estonii, Holandii, Czech, Czarnogóry i Ukrainy.



W piątek o 17 Polska rozpocznie mistrzostwa meczem z Estonią.



W 1/8 finału cztery najlepsze zespoły grupy A zmierzą się z przeciwnikami z grupy C. "Polska" grupa D połączy się z grupą B według następującego schematu: B1-D4, B2-D3, D1-B4 i D2-B3. Potyczki ćwierćfinałowe rozegrane zostaną 23 i 24 września, a mecze o półfinałowe i o medale 26-29 września.

Skład reprezentacji Polski na ME:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda



atakujący: Dawid Konarski, Maciej Muzaj



przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka



środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski



libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

