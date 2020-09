Polscy siatkarze rywalizują w finałach mistrzostw Europy U–20. W czwartym meczu fazy grupowej zmierzą się w Brnie z reprezentacją Czech. Transmisja meczu ME siatkarzy U–20 Polska – Czechy zostanie przeprowadzona na kanale You Tube Cesky Volejbal w środę od godziny 18.30. Możecie ją śledzić poniżej.

W poniedziałek w swoim trzecim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy U-20 polscy siatkarze przegrali w Brnie z reprezentacją Belgii 2:3, choć zwyciężyli w dwóch pierwszych setach. To druga porażka Biało-Czerwonych w tej imprezie

We wcześniejszych meczach ME U-20 Polacy pewnie pokonali reprezentację Serbii 3:0 i przegrali 0:3 z Włochami. Druga porażka znacznie skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych, bo do walki o medale z grupy awansują jedynie dwie najlepsze drużyny.

Trenerzy Sebastian Pawlik i Maciej Zendeł na turniej rozgrywany w Czechach powołali następujących siatkarzy: Jakub Durski, Dawid Pawlun (rozgrywający), Mateusz Borkowski, Jakub Czerwiński, Jakub Czyżowski, Michał Gierżot (przyjmujący), Bartosz Gomułka, Przemysław Kupka - atakujący, Adrian Markiewicz, Jakub Strulak, Karol Urbanowicz (środkowi), Jakub Dereń (libero).

Transmisja meczu ME siatkarzy U-20 Polska - Czechy w środę 30 września od godziny 18:30: