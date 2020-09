Polscy siatkarze gładko pokonali w Brnie reprezentację Czech 3:0 (25:23, 25:11, 25:20) w mistrzostwach Europy U–20. Dla "Biało-Czerwonych" był to czwarty, przedostatni mecz fazy grupowej i drugie zwycięstwo.

W poniedziałek w swoim trzecim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy U-20 polscy siatkarze przegrali w Brnie z reprezentacją Belgii 2:3, choć zwyciężyli w dwóch pierwszych setach. Była to druga porażka Orłów w tej imprezie.

W środę zrehabilitowali się i nie dali absolutnie żadnych szans Czechom. Nasi zawodnicy swoją wyższość pokazali zwłaszcza w drugim secie, w którym wprost zdemolowali rywali 25:11.



We wcześniejszych meczach ME U-20 Polacy pewnie pokonali reprezentację Serbii 3:0 i przegrali 0:3 z Włochami. Przed batalią z południowymi sąsiadami nasi zawodnicy mieli świadomość, że druga porażka znacznie skomplikowałaby ich sytuację, bo do walki o medale z grupy awansują jedynie dwie najlepsze drużyny. Po wygranej z Czechami znów są w uprzywilejowanej pozycji. Z kolei gospodarze jeszcze nie zaznali smaku zwycięstwa.

Trenerzy Sebastian Pawlik i Maciej Zendeł na turniej rozgrywany w Czechach powołali następujących siatkarzy: Jakub Durski, Dawid Pawlun (rozgrywający), Mateusz Borkowski, Jakub Czerwiński, Jakub Czyżowski, Michał Gierżot (przyjmujący), Bartosz Gomułka, Przemysław Kupka - atakujący, Adrian Markiewicz, Jakub Strulak, Karol Urbanowicz (środkowi), Jakub Dereń (libero).

W czwartek ekipę Orłów czeka potyczka z reprezentacją Francji w czeskim mieście Kurim.