Polska zagra w grupie D siatkarskich mistrzostw Europy 2019 z Holandią, Czechami, Estonią, Ukrainą i Czarnogórą. Losowanie odbyło się w środę 16 stycznia w Brukseli. W finałach po raz pierwszy wystąpią 24 ekipy.

Finałowa faza turnieju zostanie przeprowadzona w dniach 12-29 września.

Gospodarzem imprezy będą cztery kraje: Francja, która została przypisana do grupy A, Belgia (grupa B), Słowenia (grupa C ) i Holandia (grupa D).

"Biało-Czerwoni" zostali rozstawieni w pierwszym koszyku, podobnie jak Rosja, Serbia i Włochy, tak więc było wiadomo, że z nimi nie zagramy w fazie grupowej.

Polacy mieli mieli bardzo dobre losowanie i wystąpią w Rotterdamie i Amsterdamie z gospodarzami Holandią, Czechami, Estonią, Ukrainą i Czarnogórą.

Zdecydowanie gorzej trafili Francuzi i Belgowie. "Trójkolorowi" będą się musieli mierzyć m.in. z Włochami czy Bułgarią, "Czerwone Diabły" z Serbią czy Niemcami.



W fazie grupowej każda ekipa zagra pięć meczów, awans wywalczą po cztery najlepsze w każdej z grup. Z udziałem szesnastu drużyn rozpocznie się faza pucharowa. Najpierw od meczów 1/8 finału, a dalej przez ćwierćfinały i półfinały do meczów o medale. Prosto, jasno i klarownie. Pokonany pojedzie do domu, pole do kombinacji zostało znacznie ograniczone.

W poprzedniej edycji ME, która odbyła się dwa lata temu w Polsce, uczestniczyło 16 ekip. Tytuł wywalczyli Rosjanie, a "Biało-Czerwoni" odpadli w barażu o ćwierćfinał.

Wyniki losowania:

Grupa A: Francja, Włochy, Bułgaria, Portugalia, Grecja, Rumunia



Grupa B: Belgia, Serbia, Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Austria



Grupa C: Słowenia, Rosja, Finlandia, Turcja, Macedonia, Białoruś



Grupa D: Holandia, Polska, Czechy, Estonia, Ukraina, Czarnogóra



