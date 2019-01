Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) podała w piątek terminarz fazy grupowej mistrzostw Europy siatkarzy 2019. Polacy, mistrzowie świata i wielcy faworyci turnieju, zagrają w grupie D i rozpoczną czempionat od meczu z Estonią 13 września.

W środowym losowaniu nasz zespół miał sporo szczęścia, trafiając do grupy D, gdzie czeka na mistrzów świata niezbyt wymagający zestaw rywali. W fazie grupowej Polacy zagrają pięć meczów - od 13 do 19 września - i powalczą o prymat w grupie. Awans uzyskają cztery najlepsze ekipy, które zagrają w 1/8 finału ME. Dwie pożegnają się z rywalizacją.



Na początek nasz zespół zagra z Estonią, którą w trzech setach odprawił w fazie grupowej poprzednich ME. Dwa dni później mistrzów świata sprawdzi Holandia, gospodarz turnieju i zapewne najsilniejszy nasz rywal w pierwszej części turnieju. Kolejnymi rywalami będą Czesi i debiutujący w finałach Czarnogórcy, a fazę grupową zamknie starcie z Ukrainą. Mecze fazy grupowej nasz zespół rozegra w Rotterdamie i Amsterdamie.



Awans z grupy oznaczać będzie dla Biało-Czerwonych dzień lub dwa przerwy i występ w 1/8 finału. Później Polaków czeka ewentualny ćwierćfinał, a w razie awansu przeprowadzka z Holandii do Paryża i rywalizacja o medale w słynnej hali Bercy. Mistrzów Europy poznamy 29 września, czyli niemal dokładnie rok po tym, jak nasz zespół wywalczył w Turynie złoty medal MŚ.



Terminarz reprezentacji Polski w fazie grupowej ME siatkarzy 2019:

13.09, Polska - Estonia

15.09, Polska - Holandia

16.09, Polska - Czechy

17.09, Polska - Czarnogóra

19.09, Polska - Ukraina