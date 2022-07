ME do lat 18 w siatkówce. Polacy przegrali walkę o półfinał

Oprac.: Michał Ruszel Reprezentacja Mężczyzn

Polscy siatkarze przegrali z Włochami 1-3 (23:25, 20:25, 25:19, 18:25) w meczu na ME do lat 18 w siatkówce. Porażka jest tym boleśniejsza, że "biało-czerwoni" stracili szansę awansu do półfinału. Teraz Orłom pozostała walka o miejsca 5-8.

Zdjęcie Polscy siatkarze do lat 18 / cev.eu / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiał zewnętrzny