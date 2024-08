Mateusz Bieniek w Paryżu już nie zagra. Komunikat rozwiewa wątpliwości

Poniedziałkowy mecz Biało-Czerwonych ze Słowenią przejdzie go historii. Potrzeba było aż 44 lat, by reprezentacja Polski ponownie awansowała do półfinału igrzysk olimpijskich w siatkówce mężczyzn. Wielkie świętowanie nie trwało jednak długo - na sukcesie podopiecznych Nikoli Grbicia cieniem położyła się kontuzja, której w samej końcówce spotkania doznał podstawowy środkowy reprezentacji Polski i jeden z najlepszych zawodników w tym starciu, Mateusz Bieniek .

Zawodnik Aluron CMC Warty Zawiercie nie był w stanie dokończyć meczu i opuścił boisko, kulejąc. Od razu pojawiły się obawy, że odnowiła się kontuzja stopy, z którą poważne problemy miał już w poprzednim sezonie reprezentacyjnym, przez co nie mógł wystąpić zarówno w mistrzostwach Europy, jak i turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Rozpoczął za to rehabilitację i do gry wrócił na początku sezonu ligowego. - Mam nadzieję, że to nie jest to, o czym wszyscy myślimy... To jest dla nas bardzo ważny zawodnik - mówił tuż po wygranym ćwierćfinale wyraźnie zaniepokojony Nikola Grbić.