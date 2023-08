Niestety, bolesna kontuzja ponownie dała o sobie znać w decydującym meczu imprezy. W trakcie finałowego starcia z Amerykanami środkowy upadł po wyskoku do bloku i nie był już w stanie kontynuować gry . Bieniek po zakończeniu turnieju przeszedł szereg badań medycznych, a na oficjalny komunikat w sprawie jego przyszłości musieliśmy czekać do 19 sierpnia.

"Po badaniach i konsultacjach medycznych sztab szkoleniowy i Mateusz Bieniek podjęli decyzję o zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Rehabilitacja ma doprowadzić do odzyskania pełnej sprawności. Mateuszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia w sezonie olimpijskim" - przekazał PZPS.