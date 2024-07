Marsz po medal zaczyna się dziś. Polscy siatkarze zagrają z dodatkowym obciążeniem

Niemal wszystkie mecze na igrzyskach olimpijskich w Paryżu powinny być dla polskich siatkarzy wyzwaniem. To turniej najmocniej obsadzony w historii, a na "Biało-Czerwonych" dodatkowo ciążą wielkie oczekiwania kibiców. Ale akurat pierwsze spotkanie powinni wygrać bez mrugnięcia okiem. Dziś o godz. 17 na ich drodze stanie Egipt, zdecydowanie najsłabsza drużyna turnieju. "To przeciwnik o klasę słabszy od nas, co jest dla nas tylko dodatkowym obciążeniem" - przekonuje jednak przed meczem Jakub Kochanowski, środkowy polskiej kadry.