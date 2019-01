- Polska siatkówka ma czym pochwalić i może być dumna ze swoich osiągnąć - powiedział Marek Karbarz "Gali 90-lecia Polskiej Siatkówki" i dodał, że nie ma w naszym kraju innej gry zespołowej, która mogłaby się równać z siatkówką.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /PAP/EPA /PAP/EPA Reprezentacja Mężczyzn ME siatkarzy 2019: Polacy rozpoczną od meczu z Estonią

Sam Marek Karbarza osiągnął wielkie sukcesy w latach siedemdziesiątych. Zdobył mistrzostwo olimpijskie i świata, a zespół prowadzony przez Huberta Wagnera uważany jest przez wielu fachowców za najlepszy w historii.



- Siatkówka jest sportem bardzo popularnym w Polsce i odnoszącym wielkie sukcesy. Mamy wszelkie powody do świętowania i mówienia o naszych osiągnięciach. Były oczywiście okresy słabsze, ale cały ten okres 90. lat wychodzi na ogromny plus. Ostatnie dwa tytuły mistrzów świata przyćmiły już nasze osiągnięcia i ja moi koledzy z Drużyny Wagnera bardzo z tych złotych medali cieszymy się - powiedział Marek Karbarz.



Odnosząc się do przeprowadzonego w środę w Brukseli losowania mistrzostw Europy siatkarzy Marek Karbarz zaznaczył, że Polska może być zadowolona z jego wyników. Biało-czerwoni zmierzą się w grupie z Holandią, Czechami, Estonią Ukrainą i Czarnogórą.



- Na pewno silna jest grupa w której znalazły się Francja, Włochy i Bułgaria. Pozostałe trzy są równe. To rywale mają się bać, a nie my. Oczywiście potrzebne będzie dobre przygotowanie i maksymalne przyłożenie się do każdego meczu. W przeciwnym razie możemy się rozczarować. Faza grupowa będzie dobrym wejściem w turniej, takim rozkręceniem się na play-off - powiedział Marek Karbarz.



Mistrzostwa Europy rozegrane zostaną od 12 do 29 września 2019 roku w czterech krajach - Belgii, Francji, Holandii i Słowenii.



Za: PZPS