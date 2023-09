I chociaż w tym roku Kurek wygrał z kadrą Ligę Narodów oraz mistrzostwa Starego Kontynentu, to ostatnie miesiące były dla niego trudnym wyzwaniem. Atakujący od pewnego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, które kilkukrotnie wykluczały go z gry w kluczowych starciach - kapitana "Biało-Czerwonych" zabrakło chociażby w decydujących meczach Ligi Narodów czy boju o medale mistrzostw Europy.

Zawodnika Wolf Dogs Nagoya zabraknie także podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, który od 30 września do 8 października rozgrywany będzie w Chinach. 35-latka w składzie zastąpi Bartłomiej Bołądź, a f unkcję kapitana przejmie Aleksander Śliwka , który już podczas Ligi Narodów został niejako "namaszczony" przez Kurka. Sam atakujący nie ma wątpliwości , że jego koledzy wywalczą przepustkę do Paryża.