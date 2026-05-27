Ma dołączyć do kadry Grbicia, a tu taki komunikat. Polski siatkarz z ważnym ogłoszeniem

Damian Gołąb

Z reprezentacją Polski będzie bronić złota w Lidze Narodów. Z PGE Projektem Warszawa - brązu siatkarskiej PlusLigi. Klub ze stolicy w środę oficjalnie ogłosił przedłużenie kontraktu z Janem Firlejem, w ostatnich sezonach podstawowym rozgrywającym i jenym z filarów drużyny. "Janek to bardzo ważny punkt i mózg zespołu" - podkreśla prezes klubu Piotr Gacek. Na 29-letniego siatkarza liczy też Nikola Grbić.

Jan Firlej pozostaje w PGE Projekcie Warszawa. Wkrótce dołączy do kadry Grbicia

Siatkarze PGE Projektu Warszawa w minionym sezonie po raz pierwszy w historii dotarli do Final Four Ligi Mistrzów. Kilka dni wcześniej po raz trzeci z rzędu zdobyli zaś brązowy medal PlusLigi. W tych sukcesach Jan Firlej miał spory udział.

Warszawski klub zdecydował się więc zatrzymać rozgrywającego na kolejny sezon i obie strony doszły do porozumienia. Przedłużenie kontraktu zostało oficjalnie ogłoszone w środę. Firlej nadal ma kierować grą PGE Projektu w sezonie 2026/2027.

"Parę lat temu, podpisując kontrakt z Jankiem, nakreśliliśmy sobie długofalową współpracę, która ma na celu doprowadzić nasz klub do najwyższych celów. Janek to bardzo ważny punkt i mózg zespołu. Kosmetyczne zmiany w zespole pozwalają na to, że jego zgranie jest bardzo wysoko, a ta stabilizacja jest dla nas kluczowa w kontekście walki o najważniejsze trofea" - podkreśla Piotr Gacek, prezes klubu.

Jan Firlej zostaje w PGE Projekcie Warszawa. Celem złoto mistrzostw Polski

Firlej w klubie z Warszawy rozegra już ósmy sezon. Najpierw występował tam przed dekadą, u początków kariery. Potem wyjechał do Belgii, występował też w GKS-ie Katowice i Indykpolu AZS Olsztyn, aż w 2022 r. wrócił do stolicy. I od tamtej pory nieprzerwanie jest podstawowym rozgrywającym drużyny.

W ostatnich trzech sezonach kończył z nią PlusLigę na trzecim miejscu. W 2024 r. PGE Projekt z Firlejem w składzie zdobył pierwsze europejskie trofeum - Puchar Challenge. W majowym Final Four Ligi Mistrzów był o krok od medalu, ale ostatecznie przegrał mecz o brąz z Ziraatem Bankkart Ankara.

"Miniony sezon pokazał, jak ogromny potencjał drzemie w tym zespole i całej organizacji. Brązowy medal PlusLigi i walka w Final Four Ligi Mistrzów tylko rozbudziły nasze apetyty. Zależy mi na zdobyciu złotego medalu mistrzostw Polski dla Warszawy. Zostaję w PGE Projekcie Warszawa, ponieważ chcę dostarczać naszym niesamowitym kibicom kolejnych powodów do dumy. Czuję, że najlepsze dopiero przed nami" - deklaruje Firlej.

Wcześniej PGE Projekt ogłosił już, że w klubie pozostają także Damian Wojtaszek, libero i kapitan drużyny, oraz francuski przyjmujący Kevin Tillie.

Nikola Grbić czeka na Jana Firleja. Ma na niego plan

29-letni Firlej od kilku sezonów odgrywa też coraz większą rolę w reprezentacji Polski. Przed rokiem zdobył z kadrą złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata - był zmiennikiem Marcina Komendy.

Powołanie do kadry otrzymał również w tym sezonie. W trakcie towarzyskiego turnieju w Sosnowcu i Katowicach jeszcze odpoczywał po długim sezonie ligowym, ale wkrótce ma dołączyć do drużyny. Selekcjoner Nikola Grbić planuje włączyć Firleja do kadry już na pierwszy turniej Ligi Narodów, który "Biało-Czerwoni" rozpoczną 10 czerwca w Chinach.

