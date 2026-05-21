Ma 17 lat i już zaimponował Grbiciowi. Jest historyczny debiut, a to nie koniec

Nazwisko Jakuba Przybyłkowicza robiło duże wrażenie w szerokim składzie reprezentacji Polski na ten sezon. Nikola Grbić już w poprzednim sezonie powołał kilku młodych zawodników, ale nigdy aż tak młodych. W momencie ogłaszania kadry Przybyłkowicz nie miał jeszcze skończonych 17 lat.

Urodziny świętował już na zgrupowaniu dorosłej reprezentacji Polski. Miał też co świętować w środę, gdy w trakcie spotkania z Serbią dostał szansę od Grbicia. Selekcjoner wpuszczał go na zmiany w czterech z pięciu setów sparingu w Sosnowcu. Tym samym w wieku 17 lat i 13 dni Przybyłkowicz został najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Polski.

- Odebrałem to bardzo dobrze. Gdy wchodziłem na boisko, był dreszczyk emocji. Ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu, dziękuję trenerowi, że dał mi szansę. Bardziej nogi drżały niż czułem takie motyle w brzuchu, ale kiedy rozegrałem pierwszą piłkę i Kuba Majchrzak ją skończył, ciśnienie troszkę ze mnie zeszło - opisuje swoje wrażenia młody siatkarz.

Jakub Przybyłkowicz zapisał się w historii polskiej siatkówki. "Rok temu nie przypuszczałem"

Przybyłkowicz miał czas, by oswoić się z myślą o debiucie. Już od tygodnia wiedział, że będzie w składzie na pierwszy mecz towarzyskiego turnieju, który jest ostatnim sprawdzianem "Biało-Czerwonych" przed Ligą Narodów.

Zadebiutował przy nie do końca wypełnionych trybunach w Sosnowcu, bo sparing z Serbią, bez największych gwiazd kadry Grbicia, nie przyciągnął tłumów. Przybyłkowicz pojawiał się na boisku w ramach podwójnej zmiany, na rozegraniu zastępował starszego o pięć lat Marcela Bakaja.

To nie była jednak jedyna dobra wiadomość, jaką otrzymał w środę. 17-latek znalazł się bowiem w kadrze zgłoszonej do Ligi Narodów.

- Dowiedziałem się o powołaniu z tej listy, bo trener rozmawiał z zawodnikami, których na niej brakuje. Co czułem? Byłem bardzo zadowolony. Wiadomo, że to nie oznacza jeszcze, że pojadę na jakiś turniej Ligi Narodów, ale jest na to większa szansa. Rok temu nie przypuszczałem, że będę w kadrze. Szczególnie, że wtedy byliśmy na mistrzostwach świata do lat 19. Wydawało mi się, że do kadry seniorów jeszcze daleka droga, ale fajnie, że udało się zadebiutować - podkreśla 17-latek.

Grbić zdecydował ws. 17-latka, teraz tłumaczy. Zaskoczenie w kadrze siatkarzy

Przybyłkowicz mierzy 205 cm - jak na rozgrywającego to znakomite warunki fizyczne. Ze starszymi od siebie gra już od paru sezonów i jest uważany za perełkę. Kiedy pytaliśmy o niego Jacka Nawrockiego, trenera kadry do lat 18, pracującego też w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale, nie mógł się go nachwalić.

"Ktoś, kto gra na tej pozycji, rozgrywającego, z zawodnikami ze starszej kategorii wiekowej, powiem szczerze, to jest ewenement (...). Charakterologicznie też jest to znakomity materiał na lidera reprezentacji w przyszłości" - przekonywał trener w rozmowie z Interia Sport.

Do podobnych wniosków doszedł Grbić. Przybyłkowicz znalazł się w gronie tylko czterech rozgrywających powołanych na Ligę Narodów. Oprócz niego i Bakaja na liście są już tylko medaliści ostatnich mistrzostw świata, czyli Marcin Komenda i Jan Firlej.

Przybyłkowicz dostał się do kadry kosztem dwóch starszych zawodników - Błażeja Bienia i Sergiusza Serafina. Skąd taka decyzja Grbicia?

- Po prostu w tym momencie jest lepszy od Serafina. Oczywiście ma przed sobą dużą przyszłość, może grać na wysokim poziomie, podoba mi się jego podejście. Myślę, że ma duże perspektywy, stąd ta decyzja. Bień będzie grać w kadrze U-22 - tłumaczy selekcjoner.

Grbić dopiero zdecyduje, czy zabierze Przybyłkowicza na jakiś turniej Ligi Narodów - kadra rozpocznie te rozgrywki 10 czerwca w Chinach. Na razie nie wiadomo też, czy 17-latek zagra w piątkowym sparingu z Ukrainą, bo Grbić zdradził, że siatkarz ma drobne problemy z kolanem.

Ale już sam debiut Przybyłkowicza to historyczne wydarzenie. A rozgrywający zapamięta z niego również pierwszy zdobyty w kadrze punkt. Zdobył go blokiem.

- Była duża radocha, szczególnie że to pierwszy blok w reprezentacji w moim wykonaniu, więc na pewno to zapamiętam - zapowiada Przybyłkowicz.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Z Serbią zagrało aż ośmiu debiutantów. Pierwszy z prawej Jakub Przybyłkowicz Art Service PAP

Siatkarze kadry do lat 19 w trakcie MŚ 2025. Z nr 15 Jakub Przybyłkowicz volleyballworld.com materiały prasowe

