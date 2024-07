Łukasz Kaczmarek skomentował decyzję Grbicia. "Było wiele znaków zapytania"

Kaczmarek znalazł się wcześniej na celowniku wielu kibiców i ekspertów, którzy sądzili, że nie powinien znaleźć się w ogóle w kadrze Grbicia na igrzyska ze względu na prezentowaną w sezonie przeciętną formę. Kiedy okazało się, że to jednak on będzie drugim atakującym, jako trzynasty zawodnik na igrzyska pojedzie Bartłomiej Bołądź, a wykreślony z listy został świetny w ostatnim czasie Bartosz Bednorz, w sieci podniosło się larum.

Łukasz Kaczmarek w coraz lepszej formie?

Polska ma ostatnio problem z atakującymi. Bartosz Kurek jest bardzo narażony na kontuzje, Bartłomiej Bołądź dopiero wchodzi na najwyższy poziom gry, a forma Łukasza Kaczmarka w tym sezonie była bardzo chimeryczna. Mecz z Egiptem pokazał jednak, że i on może powoli wracać do swojej najlepszej dyspozycji.

Egipt nie jest może najtrudniejszym z przeciwników, ale to rywal Polaków na igrzyskach olimpijskich w fazie grupowej. Memoriał Huberta Wagnera pozwolił na sprawdzenie się obu drużynom przed najważniejszą imprezą sezonu. Teraz Polakom będzie tylko trudniej, bo najpierw czeka ich mecz z Niemcami, a potem z niezwykle trudna do pokonania Słowenia. To bardzo ważne, by Kaczmarek był gotów na oba te spotkania.