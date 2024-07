Łukasz Kaczmarek rozwiewa wątpliwości. Nikola Grbić ocenia go jasno

Łukasz Kaczmarek był jednym z siatkarzy, którzy do końca rywalizowali o miejsce w składzie na igrzyska olimpijskie. Ostatecznie znalazł się w finałowej 12-tce, choć w czasie Ligi Narodów dopiero wracał do wysokiej formy. Dwa tygodnie później w Memoriale Wagnera był już jednak siatkarzem, który poderwał drużynę do walki z Niemcami. - To "Zwierzu", jakiego potrzebuję - podkreśla trener Nikola Grbić, używając pseudonimu atakującego.