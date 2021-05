Liga Narodów. Wilfredo Leon: Idziemy po zwycięstwo. Chcemy też zdobyć złoto olimpijskie

- Dyspozycja cały czas jest topowa. Trenujemy tak dużo, jak możemy. Chcemy być gotowi nie tylko na Ligę Narodów, lecz także igrzyska olimpijskie - mówi w rozmowie z Interią przebywający na zgrupowaniu reprezentacji Polski siatkarzy Wilferdo Leon. 27-latek przyznał, że nasza kadra chce wygrać obie wspomniane imprezy.

To już ostatnia prosta przygotowań do siatkarskiej Ligi Narodów. Nasi reprezentanci rozpoczną rywalizację w turnieju 28 maja.



- Po sezonie czuję się bardzo dobrze. Mam dobrą energię i jestem bardzo zadowolony z tego, że znalazłem się w kadrze i możemy tu popracować. Jest konkurencja, ale to miła konkurencja. Łatwo mi się pracuje, w drużynie jest energia - przyznał filar reprezentacji Polski.





Wilfredo Leon wierzy w triumf w Lidze Narodów i złoto olimpijskie

Liga Narodów odbędzie się we Włoszech w tzw. "bańce". - Mamy trudne czasy. Myślę, że będzie okej. Zobaczymy, jak na to zareagujemy - przyznał Leon, który zadeklarował, że naszą kadrę interesuje tylko zwycięstwo w Lidze Narodów oraz na igrzyskach olimpijskich.



