Tomasz Fornal walczy z czasem. Polski siatkarz doznał kontuzji w czasie sobotniego meczu z Niemcami, ale zapewnia, że ma zamiar wziąć udział w turnieju finałowym Ligi Narodów.

21-letni przyjmujący nabawił się urazu w sobotę. Po wyskoku do bloku spadł na nogę rywala i skręcił kostkę. Kontuzja wyglądała na poważną - opuścił boisko wspierany na ramieniu fizjoterapeuty, który już w hali zajął się kontuzjowaną nogą siatkarza.

Pierwsze informacje z Niemiec nie napawały optymizmem. Według informacji dziennikarzy Polsatu Sport udział Fornala w turnieju finałowym Ligi Narodów, który 10 lipca rozpoczyna się w Chicago, miał być wykluczony. Takie wieści na Twitterze przekazał Jerzy Mielewski.



Sam siatkarz nie traci jednak nadziei, że zdąży się wyleczyć. Według komunikatu zamieszczonego na oficjalnej stronie Jastrzębskiego Węgla, klubu młodego przyjmującego, kontuzja nie jest aż tak poważna. Badania wykazały skręcenie kostki, co ma wiązać się z około dwoma tygodniami przerwy. - Mam zamiar jechać do Chicago - przekonuje Fornal.



W czasie fazy zasadniczej Ligi Narodów kontuzji doznał również środkowy bloku Jastrzębskiego Węgla Michał Szalacha - z powodu urazu ręki został wycofany ze składu reprezentacji.



W niedzielę, już bez Fornala, reprezentacja Polski przypieczętowała awans do Final Six LN. W ostatnim meczu pokonała 3-0 Portugalię.



