Janusz do Polski powrócił z kontuzją, na stronie PZPS nie sprecyzowano jednak, o jaki uraz konkretnie chodzi. Siatkarz jest już z powrotem w Polsce, gdzie będzie wracał do zdrowia.

W jego miejsce do Włoch udał się Marcin Komenda, na co dzień rozgrywający Stali Nysa. Komenda przeszedł już test PCR na koronawirusa i 8 czerwca wyruszy do Rimini, gdzie w tym roku w tzw. "bańce" odbywa się turniej Ligi Narodów.



Po przybyciu na miejsce zawodnik przejdzie obowiązkową, kilkudniową kwarantannę i skład reprezentacji zasili ostatecznie 12 czerwca.



Najbliższym meczem, w którym kibice będą mogli zobaczyć więc Komendę, będzie spotkanie z Kanadą 15 czerwca. Tymczasem już dzisiaj o godz. 16.00 Polacy zmierzą się z Rosjanami. Transmisja w Polsacie Sport.



Zdjęcie Marcin Komenda niebawem dołączy do reszty Polaków w Rimini / Foto Olimpik/REPORTER / East News

PaCze