Polscy siatkarze grają z Włochami na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Mediolanie. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Zdjęcie Polacy liczą się w walce o Final Six Ligi Narodów /www.fivb.org

Strona nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.



Reklama

"Biało-Czerwoni" zafundowali kibicom w Mediolanie dwa horrory. Po zaciętej walce podopieczni Vitala Heynena pokonali w pięciu setach Argentynę i Serbię. Na koniec turnieju w Mediolanie mistrzów świata czeka kolejne trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki staną bowiem gospodarze Włosi.



Siatkarze z Italii przed własną publicznością grają w kratkę. Pokonali Serbów 3:0, ale w sobotę niespodziewanie przegrali z Argentyną 1:3. W tabeli Ligi Narodów są tuż przed Polakami z bilansem ośmiu zwycięstw i trzech porażek. "Biało-Czerwoni" mają o jedną wygraną mniej.



Na początku spotkania nasi siatkarze bardzo dobrze przyjmowali. Grzegorz Łomacz miał więc komfortową sytuację, jeśli chodzi o rozegranie. Podobnie prezentowali się Włosi. Dlatego też w pierwszych fragmentach oglądaliśmy wymianę cios za cios. Po kapitalnej obronie Damiana Wojtaszka i kontrze Bartosza Bednorza, Polacy prowadzili 3:2. Sytuacja odwróciła się na korzyść gospodarzy, kiedy zablokowany został Aleksander Śliwka (4:5). Z równowagi wyprowadziła Heynena decyzja sędziów, którzy przyznali punkt Italii, jak Roberto Russo wypchnął piłkę w aut po rękach Jakuba Kochanowskiego. Za gwałtowne protesty trener Orłów zobaczył żółtą kartkę. Chwilę później Śliwkę w pojedynkę zatrzymał Simone Giannelli i na przerwę techniczną schodziliśmy ze stratą trzech "oczek" (5:8). Mnożyły się błędy w naszych szeregach (wystawa Łomacza na antenkę, atak w aut Bednorza) dzięki czemu rywale powiększyli przewagę do czterech punktów (12:8). Wtedy o czas poprosił Heynen. Przerwa niewiele pomogła, bo rywale uciekli na 15:10, a po raz kolejny zablokowany został Śliwka. To wyraźnie nie był dzień 24-letniego przyjmującego. Tuż przed drugą przerwą techniczną zaatakował w antenkę (12:16).

Brakowało na kończącego ataku. Nawet w wydawałoby się "czystych" sytuacjach, jak choćby pomyłka Kochanowskiego z krótkiej, mimo że atakował bez bloku. Włosi w końcu też zaczęli popełniać błędy, a na dodatek świetnie w polu serwisowym spisał się Kochanowski. Po znakomitej krótkiej w wykonaniu Karola Kłosa, mieliśmy tylko punkt straty (18:19). W następnej akcji była szansa na wyrównanie, ale Bednorz nie "przebił się" przez blok. Końcówka należała do gospodarzy. Jednego setbola Polacy obronili. Jednak dotknięcie siatki przez Kochanowskiego zakończyło seta, przegranego przez "Biało-Czerwonych" 23:25.

Na otwarcie drugiej partii kibice byli świadkami długiej wymiany. Punkt wygrali Polacy po soczystym ataku Macieja Muzaja. Takich zagrań brakowało w inauguracyjnej odsłonie. Niestety, w kolejnych akcjach skuteczność naszego atakującego pozostawiała wiele do życzenia. Jeszcze wpadł w siatkę i popsuł zagrywkę. "Biało-Czerwoni" musieli gonić wynik już w tej fazie seta. Na szczęście szybko odrobili straty. "Rozkręcił się" Śliwka, z którego kiwką nie poradzili sobie Włosi (5:5). Kochanowski zatrzymał na środku Russo, a Oleg Antonov zaatakował w taśmę. Na przerwie technicznej Polacy prowadzili 8:6. Mogło być jeszcze lepiej. Znakomicie w obronie spisał się Wojtaszek, ale jego wysiłek zmarnował Muzaj, którego lekki atak zablokowali rywale. Do remisu 8:8 doprowadził zagrywką Giannelli.

Niedzielne spotkanie może mieć duży wpływ na kwestię awansu do Final Six. W turnieju finałowym, który odbędzie się od 10 do 14 lipca w Chicago, wystąpi pięć najlepszych drużyn fazy zasadniczej plus gospodarz.

Kolejną niespodziankę sprawili w Mediolanie Argentyńczycy. W niedzielę "Albicelestes" w trzech setach ograli Serbów.

Włochy - Polska 1:0 (25:23, 19:17, 0:0) - trwa II set

Włochy: Simone Giannelli, Matteo Piano, Roberto Russo, Oleg Antonov, Daniele Lavia, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi (libero) oraz Alberto Polo



Polska: Maciej Muzaj, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Damian Wojtaszek (libero) oraz Marcin Komenda, Łukasz Kaczmarek