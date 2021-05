Reprezentacja Mężczyzn Liga Narodów siatkarzy. Polska - Serbia 3-1

W spotkaniu przeciwko Serbii Wilfredo Leon wywalczył łącznie 26 punktów (13/17 = 64 proc. skuteczności w ataku + 13 zagrywek). Reprezentant Polski nie oszczędzał przyjmujących rywali. Pierwszego asa zaserwował w premierowej partii na 10:9, a po chwili znów zaskoczył Serbów.



Ważna była też seria świetnych zagrywek od stanu 16:12 do 20:12 w drugim secie, która właściwie rozstrzygnęła jego losy. Kolejny popis to początek czwartego seta. Trzy pierwsze punkty dla Polski przyniosły właśnie zagrywki Leona...





Liga Narodów siatkarzy. Wilfredo Leon pobił rekord asów serwisowych!

Leon swym osiągnięciem pobił rekord Ligi Narodów. Dotychczasowy rekord asów miał Yuji Nishida z Japonii, który w 2019 roku w meczu z Bułgarią(3:2) zaserwował siedem asów. Do dorobku Leona po asie dołożyli Fabian Drzyzga, Jakub Kochanowski, Norbert Huber i Aleksander Śliwka.



To dało łącznie 17 punktowych zagrywek i to również jest rekord VNL. Poprzedni należał do Włochów - 14 asów w meczu z Brazylią (3:2) w 2018 roku.



Całość artykułu można przeczytać na stronie Polsatu Sport!



Reklama