"Trochę podkręciłem kostkę, ale to nic wielkiego" - przekazał Leon w materiale wideo opublikowanym na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Polacy wygrali z Niemcami 3:0 i są wiceliderami Ligi Narodów.



"Fajnie, że ostatnio możemy pograć na noże, tak jak z Kanadą i teraz z Niemcami. Przeważnie te słabsze drużyny przegrywają już w szatni i nie chcą podejmować z nami żadnej rywalizacji, a na pewno nam się przydadzą takie pojedynki jak z Niemcami, gdzie przeciwnik ma ochotę i chce walczyć o każdy punkt" - powiedział rozgrywający reprezentacji Polski Fabian Drzyzga.



"Jeśli chodzi o zagrywkę, to musimy sobie postawić mały minusik. Podobnie w przyjęciu. Atak i system blok-obrona wyglądały dobrze i to były nasze najlepsze elementy. Akurat ja i Michał Kubiak nieźle zagrywaliśmy. Swojego dnia nie miał Wilfredo Leon, ale przecież nie będzie codziennie posyłał 10 asów. Ma kto u nas zagrywać i to pokazaliśmy" - ocenił.



Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



W meczu z Niemcami Leon nie straszył rywali zagrywką, jak nas do tego przyzwyczaił.



"Moim zdaniem mój występ mógł być lepszy. To mi daje do myślenia, że po jednym, drugim błędzie należy się uspokoić i wrócić na odpowiedni poziom. Zagrywka jest elementem, w którym czuję się mocny, ale tym razem nie wyszło. Sześć serwisów zepsułem i miałem tylko jednego asa. Wiem, co trzeba zmienić i będę nad tym pracował" - zaznaczył jeden z najlepszych siatkarzy świata.



Niemcy często posyłali zagrywkę właśnie w Leona. "Myślę, że to był ten element, który akurat funkcjonował u mnie najlepiej" - ocenił.



Reklama

Niemcy zagrali naprawdę fajny mecz. Byliśmy trochę zaskoczeni ich wyjściową "szóstką", ale wygraliśmy, więc to jest dla nas dobre. Teraz mamy trzy dni wolnego i mam nadzieję, że dobrze je wykorzystamy"- skomentował środkowy Piotr Nowakowski cytowany na stronie Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).



Leon zaznaczył jednak, że w Rimini nie ma czasu na odpoczynek. "Tutaj nie mamy wolnego. Plażę mamy blisko, ale nie mamy czasu, żeby się tam wybrać. Pracujemy codziennie" - stwierdził.



Kolejnymi przeciwnikami "Biało-Czerwonych" będą Argentyna, Iran i Francja.



"Rywalizacja zapowiada się ciekawie. Mam nadzieję, że poziom też będzie niezły. Dla nas każdy mecz jest krokiem w przygotowaniu do igrzysk. Jak rywal się nam przeciwstawi, to tylko się cieszymy, bo dzięki temu budujemy swoją formę i zgranie" - mówił Drzyzga.

RK



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!