Vital Heynen, trener naszych siatkarskich mistrzów świata powołał szeroką kadrę na Ligę Narodów. Zabrakło w niej Bartosza Kurka i Wilfredo Leona.

Nieobecność obu zawodników nie jest zaskoczeniem. W połowie kwietnia klub ONICO Warszawa poinformował, że najlepszy gracz (MVP) ubiegłorocznych mistrzostw świata z powodu kontuzji kręgosłupa nie zagra do końca sezonu ligowego. Trzy dni później przeszedł zabieg i podano, że 30-letni przyjmujący wróci do treningów za około trzy miesiące. W przypadku pochodzącego z Kuby Leona z kolei wciąż jeszcze trwa dwuletnia karencja, która jest efektem zmiany przynależności narodowej przyjmującego Sir Safety Perugii. Upłynie ona 24 lipca i po tym terminie będzie mógł on występować w biało-czerwonych barwach w oficjalnych meczach.



Obaj ci zawodnicy są w kadrze, jaką trener Vital Heynen ogłosił na cały sezon 2019.



W składzie na LN są pozostali przyjmujący Bartosz Kwolek (ONICO) i Bartosz Bednorz (Azimut Modena), którzy w kwietniu także doznali kontuzji.



Zawodnicy spotkają się 16 maja w Warszawie na badaniach w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Dzień później rozpocznie się zgrupowanie. Rywalizację w LN Polacy zainaugurują turniejem w Katowicach (31 maja-2 czerwca). Wcześniej - w dniach 25-26 maja w Gliwicach - zmierzą się dwa razy towarzysko z Niemcami.



Najważniejszymi startami w tym sezonie będą dla nich turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Gdańsku (9-11 sierpnia) oraz mistrzostwa Europy (12-19 września).



- Staram się nigdy nie patrzeć wstecz, ale miałem 14 zawodników z zeszłego sezonu i oni byli moim punktem wyjścia przy powołaniach. Uważnie obserwowałem, jak zawodnicy grają, jak sobie radzą, ale też stale rozmawiałem z moimi asystentami i trenerami od przygotowania fizycznego, a także z ludźmi w Polsce i dziennikarzami, żeby zdobyć jak najwięcej informacji o możliwościach - powiedział Vital Heynen, selekcjoner mistrzów świata, cytowany przez serwis internetowy PZPS.



Szeroka kadra na Ligę Narodów 2019 rok:

przyjmujący: Bartosz Bednorz (Azimut Modena, Włochy), Tomasz Fornal (Cerrad Czarni Radom), Paweł Halaba (Hypo Tirol Alpenvolley Haching, Niemcy), Michał Kubiak (Panthers Hirakata, Japonia), Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik (obaj ONICO Warszawa), Artur Szalpuk (PGE Skra Bełchatów), Aleksander Śliwka (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)



środkowi: Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Norbert Huber (Cerrad Czarni Radom), Karol Kłos, Jakub Kochanowski (obaj PGE Skra Bełchatów), Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk), Michał Szalacha (Chemik Bydgoszcz), Andrzej Wrona (ONICO Warszawa)



atakujący: Bartłomiej Bołądź (VfB Friedrichshafen, Niemcy), Bartosz Filipiak (Chemik Bydgoszcz), Łukasz Kaczmarek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Dawid Konarski (Jastrzębski Węgiel), Maciej Muzaj (obaj ONICO Warszawa), Damian Schulz (Asseco Resovia Rzeszów)



rozgrywający: Fabian Drzyzga (Lokomotiw Nowosybirsk, Rosja), Jan Firlej (Lindemans Aals, Belgia), Marcin Janusz (Trefl Gdańsk), Marcin Komenda (GKS Katowice), Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów)



libero: Jędrzej Gruszczyński (Cuprum Lubin), Jakub Popiwczak (Jastrzębski Węgiel), Damian Wojtaszek (ONICO Warszawa), Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle).

