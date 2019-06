Polskich siatkarzy podczas rozpoczynającego się w piątek turnieju Ligi Narodów w irańskiej Urmii czeka trudne zadanie. Zmierzą się z trzema czołowymi ekipami rozgrywek - gospodarzami, ubiegłorocznymi triumfatorami Rosjanami i Kanadyjczykami.

Zdjęcie Jak poradzą sobie Polacy w Urmii? /www.fivb.org

Pojedynki "Biało-Czerwonych z Irańczykami zwykle obfitują w emocje. Zawodnicy obu ekip nieraz w przeszłości ścierali się pod siatką, a brylowali w tym Michał Kubiak, a po drugiej stronie charyzmatyczny rozgrywający Saeid Marouf. Kapitan Polaków dolał w ostatnich dniach oliwy do ognia, udzielając wywiadu, w którym w obraźliwy sposób wypowiadał się o Irańczykach. Później wydał oświadczenie, zaznaczając, że miał na myśli tylko zawodników i kibiców z tego kraju, z którymi miał zatargi.

Polski Związek Piłki Siatkowej ukarał go naganą i zawieszeniem na sześć meczów, a światowa federacja (FIVB) uznała, że to wystarczające konsekwencje. Zasugerowała jednak, że pisemne przeprosiny Kubiaka powinny zostać odczytane przed sobotnim spotkaniem biało-czerwonych z Irańczykami. Kara nie dotknęła jednak zbytnio przyjmującego dwukrotnych mistrzów świata i nie skomplikowała planów trenera Vitala Heynena, który już wcześniej postanowił, że 31-letni zawodnik będzie wtedy pauzował.

Polska po dwóch turniejach zajmuje siódme miejsce w tabeli, mając na koncie cztery zwycięstwa i dwie porażki. Drużyna z Bliskiego Wschodu, która wygrała pięć spotkań, jest wiceliderem, Rosjanie plasują się na czwartej pozycji, a Kanadyjczycy na szóstej. Chcąc zachować szanse na awans do turnieju finałowego "Biało-Czerwoni" muszą zadbać w Urmii o to, by nie powiększyć straty do czołówki. Dobrą postawą mogą też sprawić spóźniony prezent urodzinowy Heynenowi. Szkoleniowiec w środę obchodził 50. urodziny.

Belg - tradycyjnie już dla siebie - dokonał wielu zmian w składzie w porównaniu z poprzednim turniejem LN. Zaprezentują się m.in. dwaj nowi rozgrywający - Grzegorz Łomacz i Marcin Janusz oraz wracający po dwuletniej przerwie do reprezentacji Karol Kłos. Ze środkowych poza nim powołani zostali także Jakub Kochanowski i Norbert Huber. Występujący na tej samej pozycji Michał Szalacha w piątkowym spotkaniu z Francją złamał palec. W związku z tym w 25-osobowej kadrze zastąpi go Bartosz Filipiak.

Heynen postanowił dać odpocząć w najbliższych dniach podstawowemu libero Pawłowi Zatorskiemu. Wolne ma także inny doświadczony zawodnik występujący na tej pozycji - Damian Wojtaszek. W Iranie zaprezentują się więc dwaj przedstawiciele młodego pokolenia - Jędrzej Gruszczyński i Jakub Popiwczak. Belg powiększył za to do pięciu liczbę przyjmujących.

Występy w Urmii Polacy zaczną piątkowym pojedynkiem z Rosjanami, dzień później zmierzą się z gospodarzami, a w niedzielę czeka ich spotkanie z Kanadyjczykami.

Po turnieju w Iranie czekają ich jeszcze dwa starty w Europie - najpierw zagrają w Mediolanie, a następnie w Lipsku.

Kadra polskich siatkarzy na turniej Ligi Narodów w Urmii:

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz;

Atakujący: Dawid Konarski, Łukasz Kaczmarek;

Środkowi: Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Norbert Huber;

Przyjmujący: Bartosz Kwolek, Tomasz Fornal, Piotr Łukasik, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka;

Libero: Jędrzej Gruszczyński, Jakub Popiwczak.

Program turnieju Ligi Narodów w Urmii (godziny według czasu polskiego):

14 czerwca

Rosja - Polska (13)

Iran - Kanada (16)

15 czerwca

Rosja - Kanada (13)

Iran - Polska (16)

16 czerwca

Polska - Kanada (13)

Iran - Rosja (16)