Polscy siatkarze grają z Rosją w irańskiej Urmii w meczu Ligi Narodów. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Zdjęcie Polacy walczą o awans do Final Six /www.fivb.org



Strona nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.



"Biało-Czerwonych" w Urmii czeka trudne zadanie. Pierwszym rywalem w turnieju są broniący tytułu Rosjanie. "Sborna" w obecnej edycji spisuje się bardzo dobrze. Jak na razie Rosja przegrała tylko jedno spotkanie, a wygrała pięć, co daje jej czwarte miejsce w tabeli. Polacy plasują się na siódmym miejscu z czterema wygranymi i dwoma porażkami na koncie.



Tradycyjnie selekcjoner mistrzów świata dokonał roszad w składzie. Do Urmii zabrał kilku młodych zawodników, którzy stawiają pierwsze kroki w seniorskiej reprezentacji. Po dwóch latach przerwy w koszulce z orłem na piersi znów zobaczymy środkowego Karola Kłosa.

Reklama

Grzegorz Łomacz na początku spotkania grał tylko środkiem. Norbert Huber radził sobie z różnym skutkiem. Dwa razy zaatakował skutecznie, a raz został zablokowany. Rosjanie zostali uczuleni na to, że nie mogą sobie odpuścić naszych środkowych. W ten sposób Łomacz chciał ułatwić zadanie skrzydłowym. Rywale jednak nie dali się zwieść. Szczelny blok, który jest jednym z potężnych atutów "Sbornej", zatrzymywał ataki Łukasza Kaczmarka i Bartosza Kwolka. Na pierwszej przerwie technicznej Polacy przegrywali 6:8. Mogło być jeszcze gorzej, ale Kwolek sprytnie oszukał potrójny blok. Ten zawodnik dał na remis 8:8, kiedy efektownie zablokował Wiktora Poljetajewa.

W następnych fragmentach oglądaliśmy wymianę cios za cios. Na atomowe ataki Kaczmarka i Artur Szalpuka odpowiadali Poljetajew i Dmitrij Wołkow. Od 13:13 Polakom udało się "odskoczyć" na dwa punkty. Stało się tak za sprawą świetnej współpracy bloku z obroną, a kontry w wykonaniu naszego zespołu wyglądały imponująco. Rosjanie odrobili straty dzięki potężnym zagrywkom Poljetajewa (16:16).

W sobotę Polacy zmierzą się z Iranem (godz. 16.00). Na trybunach może być gorąco biorąc pod uwagę obraźliwe słowa Michała Kubiaka pod adresem Irańczyków. W oświadczeniu kapitan mistrzów świata tłumaczył, że miał na myśli tylko zawodników i kibiców, z którymi miał zatargi.



W niedzielę "Biało-Czerwonych" czeka bój z Kanadyjczykami (godz. 13.00).

Polska - Rosja 21:21 - trwa I set

Polska: Łukasz Kaczmarek, Artur Szalpuk, Grzegorz Łomacz, Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (libero) oraz Dawid Konarski, Marcin Janusz



Rosja: Dmitrij Wołkow, Iwan Jakowlew, Wiktor Poljetajew, Jegor Kliuka, Iljas Kurkajew, Igor Kobzar, Roman Martyniuk (libero)