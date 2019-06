Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli polscy siatkarze w Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" męczyli się w irańskiej Urmii z Kanadą, ale wygrali 3:1. To piąty triumf mistrzów świata w obecnych rozgrywkach. Podopieczni Vitala Heynena w dalszym ciągu mają szansę na awans do Final Six.

Polacy i Kanadyjczycy przystąpili to bezpośredniego starcia mając po dwie porażki na koncie w Urmii. Dla obu drużyn, sąsiadów w tabeli, pojedynek był bardzo ważny w kontekście awansu do Final Six.



Heynen jak zwykle pomieszał wyjściowym składem. Selekcjoner mistrzów świata nie mógł skorzystać jedynie z Grzegorza Łomacza, który w Urmii nabawił się kontuzji. W kadrze mieliśmy zatem tylko jednego nominalnego rozgrywającego Marcina Janusza.

Początek spotkania należał do Polaków. Nasi siatkarze dobrze przyjmowali i Marcin Janusz mógł wyprowadzać szybkie, kombinacyjne akcje. Mistrzowie świata dobrze spisywali się także w obronie, podbijając sporo ataków rywali. W tym fragmencie błyszczał zwłaszcza Artur Szalpuk, który seryjnie zdobywał punkty. Polacy prowadzili 3:1, 6:3. Kłopoty pojawiły się po pierwszej przerwie technicznej, kiedy utknęliśmy w jednym ustawieniu. Zablokowany został Jakub Kochanowski, a następnie Aleksander Śliwka kiwnął w aut. Po raz pierwszy na prowadzenie wyszli Kanadyjczycy (10:9). Polacy szybko wrócili na właściwy poziom. Spustoszenie w szeregach rywali siał Kochanowski mocną zagrywką. Na drugiej przerwie technicznej przewaga Orłów wynosiła trzy punkty (16:13).

"Biało-Czerwoni" trzymali Kanadyjczyków na bezpieczny dystans. Z zimną krwią wykorzystaliśmy słabszy okres siatkarzy Glenna Hoaga w ataku. Kontry wyprowadzane przez mistrzów świata najczęściej kończył Konarski. Polacy "odskoczyli" na 19:15, a potem na 23:18. Inauguracyjną partię "Biało-Czerwoni" wygrali pewnie 25:20, a ostatni punkt efektownym atakiem z szóstej strefy zdobył Szalpuk.

W imponującym stylu wszedł w drugą odsłonę Kochanowski. Nasz środkowy potężnym serwisem "upolował" Nicholasa Hoaga. Przy jego zagrywce mogliśmy zyskać więcej, ale z opresji Kanadyjczyków wybawił Stephen Maar (3:3). Rywale zdecydowanie poprawili skuteczność w ataku. Hoag, Maar i Sharone Vernon-Evans raz za razem umieszczali piłkę w boisku po naszej stronie. Przyniosło im to efekt, bo na pierwszej przerwie technicznej prowadzili 8:6. Polacy mieli szanse na remis 8:8 jednak zatrzymany został Konarski. Kiedy Vernon-Evans zaskoczył zagrywką Śliwkę, Kanada "odskoczyła" na trzy punkty (12:9). Wtedy o przerwę poprosił Heynen. Nie do zatrzymania dla Orłów był Vernon-Evans, którego polscy kibice znają z występów w Onico Warszawa.



Sygnał do odrabiania strat dał Karol Kłos. Kontakt z rywalem złapaliśmy po ataku Śliwki po rękach rywali (13:14). W następnej akcji mieliśmy szansą na wyrównanie. Kochanowski został zablokowany, a piłka dużym łukiem wpadła w 9. metr boiska. Polacy osiągnęli cel za sprawą Śliwki, który popisał się sprytną "kiwką" (15:15). Chwilę później znów musieliśmy gonić wynik. Tym razem odrobienie strat nastąpiło szybciej, a pomógł nam w tym rywal. Maar zaatakował ze skrzydła mocno, ale w aut (18:18). Za moment błąd popełnił Hoag, który przekroczył linię w ataku. Do tego asa dołożył Kochanowski i mieliśmy dwa punkty w zapasie (20:18). Z uderzenia naszego środkowego wybił Glenn Hoag biorąc przerwę.



Wydawało się, że taka przewaga wystarczy. Tymczasem zrobiło się nerwowo, kiedy Kłos posłał piłkę w aut (22:22). Kanadyjczycy mieli piłkę w górze na setbola, ale na szczęście Jason Derocco nie trafił w boisko. Szala zwycięstwa w tej partii przechyliła się na stronę Kanady po tym, jak ponownie zablokowany na środku został Kochanowski. Błąd w przyjęciu sprawił, że to siatkarze Klonowego Liścia wygrali drugiego seta na przewagi 27:25.



Na stojąco z takim zespołem jak Kanada się nie wygra. Trzecią partię Polacy zaczęli źle. Wyraźnie loty obniżył Szalpuk, którego przy stanie 1:3 zastąpił Bartosz Kwolek. 21-letni przyjmujący dobrze zaprezentował się w pojedynku z Iranem. Heynen liczył, że właśnie on "rozrusza" nasz zespół zwłaszcza w ofensywie. Tak też się stało. Wejście Kwolka wyraźnie ożywiło poczynania naszej drużyny. "Biało-Czerwoni" prowadzili 9:7. Kanada miała jednak w swoim składzie znakomicie dysponowanego Vernona-Evansa. Ten młody atakujący doprowadził do wyrównania 10:10 i 12:12.

W końcu zafunkcjonował nasz blok, dobry fragment miał Konarski, który skutecznie zagrywał i atakował. To przełożyło się na wynik. Na drugą przerwę techniczną Polacy schodzili z trzypunktową przewagą (16:13). Chwilę później przewaga wzrosła do pięciu "oczek" za sprawą serwisu Kłosa. "Biało-Czerwoni" nie pozwolili "obudzić się" rywalowi. Podobnie jak pierwszą partię, trzecią również wygrali 25:20.

Jeden set dzielił mistrzów świata od ważnego zwycięstwa. Kanadyjczycy nie zamierzali się łatwo poddać. Tym bardziej, że w dalszym ciągu błyszczał w ataku Vernon-Evans. 20-latek z niebywałą łatwością radził sobie z podwójnym, a często potrójnym blokiem Polaków. Przez długi czas trwała walka punkt za punkt. Przełom nastąpił przy zagrywce Kwolka. Rywale popełniali błędy, a my z tych prezentów skorzystaliśmy. "Biało-Czerwoni" wypracowali trzy punkty przewagi (14:11). Naszą serię przerwał nie kto inny, jak Vernon-Evans. Kanadyjczycy zbliżyli się na jeden punkt (16:17) i zrobiło się niebezpiecznie. Cała przewaga została roztrwoniona, kiedy zablokowany został Konarski (19:19).

Na styku z Kanadą nie warto grać, o czym przekonali się Polacy w drugim secie. W końcówce dopisało nam szczęście. Rywale mogli wyprowadzić kontrę, ale poślizgnął się Vernon-Evans, czego nie zauważył rozgrywający i posłał do niego piłkę. Łatwo zdobyliśmy punkt (23:22). Po ataku Śliwki Polacy mieli piłkę meczową. Kanadyjczycy się obronili i za moment wygrali długą wymianę. Teraz to rywale stanęli przed szansą na skończenie partii. Zwrot akcji nastąpił, kiedy zablokowany został Hoag. W najważniejszym momencie pomylił się Vernon-Evans, który zaatakował w aut i w ten sposób "Biało-Czerwoni" wygrali na przewagi 28:26 i całe spotkanie 3:1.

Z Urmii Polacy udadzą się do Mediolanu, gdzie rozegrają kolejny turniej LN. We Włoszech zagrają kolejno z Argentyną (21.06, godz. 17.00), Serbią (22.06, godz. 17.00) i gospodarzami (23.06, godz. 20.00).

Polska - Kanada 3:1 (25:20, 25:27, 25:20, 28:26)

Polska: Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Marcin Janusz, Karol Kłos, Jakub Popiwczak (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, Piotr Łukasik, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek



Kanada: Nicholas Hoag, Stephen Timothy Maar, Sharone Vernon-Evans, Lucas Van Berkel, Arthur Szwarc, Brett James Walsh, Blair Cameron Bann (libero) oraz Jason Derocco, Deanan Gyimah, Adam Schriemer