Polscy siatkarze grają z Iranem w meczu grupy B turnieju finałowego Ligi Narodów w Chicago.

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" zabrał do Chicago zawodników, którzy dopiero zbierają międzynarodowe doświadczenie. Tymczasem wybrańcy charyzmatycznego Belga pokazali, że etatowi kadrowicze mają się czym martwić i ich pozycja może być zagrożona.



Na otwarcie Final Six Polacy zmierzyli się z Brazylią. "Canarinhos", którzy do USA przyjechali, żeby wygrać Ligę Narodów, wystąpili w mocnym składzie. Nasi siatkarze nie przestraszyli się wicemistrzów świata i po wspaniałym boju wygrali 3:2.



Dzień po tym wspaniałym zwycięstwie po drugiej stronie siatki groźni Irańczycy. Z Persami "Biało-Czerwoni" grali już w tej edycji LN. W fazie zasadniczej podopieczni Heynena przegrali w Urmii 2:3.

W porównaniu do spotkania z Brazylią trener Heynen dokonał tylko jednej zmiany w wyjściowym składzie. Miejsce Łukasza Kaczmarka zajął Maciej Muzaj.



Gorące spięcia w pojedynkach z Iranem są niemal na porządku dziennym. W Chicago również mocno iskrzyło i już na początku sędzia Vladimir Simionović z Serbii wezwał kapitanów drużyn, żeby ostudzić emocje. Arbiter nie popisał się, kiedy po prawidłowym ataku Bartosza Bednorza nakazał powtórzenie akcji, czym wywołał wściekłość Heynena. Bednorz znów zdobył punkt i wymownie spojrzał na sędziego za co dostał żółtą kartkę.

Od stanu 7:7 Polacy stracili pięć punktów z rzędu. Przede wszystkim kłopoty sprawił nam zagrywka doskonale znany z parkietów PlusLigi Milad Ebadipour. Problemy z przyjęciem przełożyły się na spadek skuteczności w ataku. Irańczycy natomiast "nakręcali" się z każdą udaną akcją. Wreszcie "Biało-Czerwoni" uciekli z niewygodnego ustawienia, kiedy Ebadipour popsuł serwis. Potem spustoszenie w naszych szeregach siał atomową zagrywką Amir Ghafour. Atakujący Iranu popisał się asem, a chwilę później "ustrzelił" Bednorza zagrywką, która leciała z prędkością 123 km/h. Na drugiej przerwie technicznej Polacy przegrywali 10:16.

Heynen zdecydował się na zmiany i to przyniosło skutek. "Biało-Czerwoni" mozolnie odrabiali straty. Bardzo dobrze nasi siatkarze spisywali się w obronie i dzięki temu wyprowadzali kontry. Wreszcie też zaczął funkcjonować blok. Irańczycy już nie atakowali tak bezkarnie. Po znakomitej zagrywce Norberta Hubera do odrobienia pozostały dwa punkty (17:19). Pościg Polaków powstrzymał Ghafour. Końcówka należała do Persów, którzy wygrali pierwszą partię 25:21.

Na początku drugiej odsłony w naszym zespole błyszczał Bednorz. Znakomicie spisywał się w ataku w polu zagrywki. To po jego asie Polacy "odskoczyli" na 6:4. Chwilę później efektownym blokiem popisał się Karol Kłos, który w pojedynkę zatrzymał Seyeda. Przewaga mistrzów świata wzrosła do czterech "oczek" (10:6).



Polska - Iran 0:1 (21:25, 17:13, 0:0) - trwa II set

Polska: Maciej Muzaj, Marcin Komenda, Bartosz Kwolek, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz, Piotr Łukasik



Iran: Milad Ebadipour, Mir Saeid Marouflakrani, Seyed Mohammad Mousavi, Purya Fayazi, Amir Ghafour, Ali Shafiei, Mohammadreza Hazratpourtalatappeh (libero) oraz Porya Yali



Sędziowie: Vladimir Simionović (Serbia) i Hernan Gonzalo Casamiquela (Argentyna)