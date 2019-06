Polscy siatkarze grają w Francją w chińskim Ningbo w meczu Ligi Narodów. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Zdjęcie Czy polscy siatkarze odniosą trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji LN? /Andrzej Grygiel /PAP

Zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów Polacy rozpoczęli od turnieju w Katowicach. W "Spodku" mistrzowie świata wygrali dwa spotkania i doznali jednej porażki. "Biało-Czerwoni" pokonali Australię (3:1) i USA (3:2). Na zakończenie turnieju musieli uznać wyższość Brazylii (1:3).



Zgodnie z zapowiedziami selekcjoner Orłów Vital Heynen dokonał zmian w składzie. Do Ningbo nie pojechał m.in. kapitan Michał Kubiak, który za kontrowersyjną wypowiedź na temat Irańczyków, został ukarany przez PZPS naganą i sześcioma meczami dyskwalifikacji. W Chinach będą mieli szansę pokazać swoje umiejętności Maciej Muzaj, Bartosz Bednorz, Marcin Komenda, Piotr Łukasik, Norbert Huber i Michał Szalacha.



Pierwszym rywalem Polaków w Ningbo są Francuzi. To właśnie "Trójkolorowi" będą najgroźniejszym rywalem Orłów w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio, czyli imprezy numer jeden dla kadry w tym sezonie. Francuzi udanie rozpoczęli LN. Na koncie mają komplet zwycięstw.

Heynen przyzwyczaił nas do tego, że lubi zaskakiwać i nie inaczej jest teraz. Przeciwko "Trójkolorowym" wystawił eksperymentalny wyjściowy skład. Jedynym ogranym zawodnikiem na arenie międzynarodowej jest Dawid Konarski. Pozostali dopiero stawiają pierwsze kroki w seniorskiej kadrze. Mimo to Polacy świetnie zaczęli spotkanie. Rozgrywający Komenda nie bał się prowadzić gry przez środek i często przynosiło to pozytywny efekt. Znakomity fragment "Biało-Czerwoni" mieli, kiedy w polu zagrywki stanął Norbert Huber. Francuzi mieli duże kłopoty, żeby dokładnie przyjąć jego serwis, przez co zmuszeni byli posyłać wysokie piłki na skrzydła. Ułatwiało to zadanie naszemu blokowi i obronie. Polacy wyprowadzali kontry, które głównie kończył Konarski. Na pierwszej przerwie technicznej Orły prowadziły 8:4. Początek wręcz wymarzony.

Francuzi zabrali się do pracy i szybko odrobili straty (9:9), a kiedy "odskoczyli" na 12:10 o przerwę poprosił Heynen. Z równowagi wyprowadziła trenera Orłów decyzja sędziów przy stanie 13:14. Jeden z Francuzów wypchnął piłkę w aut po rękach blokujących Polaków. Heynen reklamował piłkę rzuconą, ale sędziowie pozostali nieugięci. Charyzmatyczny Belg gwałtownie protestował i omal nie dostał żółtej kartki. Za to nasi siatkarze odpowiedzieli w najlepszy możliwy sposób - Huber huknął z krótkiej. Młody środkowy dał popis, kiedy pojedynczym blokiem zatrzymał doświadczonego Nicolasa Le Goffa. Polacy wyszli wówczas na prowadzenie 20:19.



Końcówka seta dostarczyła dużo emocji. Najpierw przed szansą na skończenie seta stanęli Francuzi. Polacy obronili się i nastąpił zwrot akcji. Fornal jednak zaatakował w aut. Później szala zwycięstwa ponownie przechyliła się na stronę "Trójkolorowych". Tym razem okazji nie zmarnowali. Zwycięstwo 28:26 zapewnił im Kevin Tillie.

W naszym zespole błyszczał Huber, który w pierwszej partii ani razu nie pomylił się w ataku. Jego dobrą dyspozycję starał się wykorzystywać Komenda. Jak tylko miał dobre przyjęcie, to wystawiał właśnie do Hubera, a ten raz za razem wbijał "gwoździe". Szkoda tylko, że w jego ślady nie poszli koledzy. Słabe ataki nie mogły wyrządzić krzywdy rywalom. Na pierwszej przerwie technicznej Polacy tracili trzy "oczka" (5:8). Sygnał do pościgu dał Huber. Dobry fragment mieli Konarski i Łukasik. "Biało-Czerwoni" doprowadzili do remisu 10:10. Jednak trzy kolejne punkty padły łupem Francuzów.

Jeden punkt odrobiliśmy po efektownym bloku Łukasika, który zamknął prostą Jeanowi Patry'emu. Do wyrównania 20:20 doprowadził Maciej Muzaj "kiwką" w środek boiska. Wcześniej świetną obroną popisał się Jakub Popiwczak. Wszystko wskazywało na to, że znów dojdzie do zaciętej końcówki. "Biało-Czerwoni" mieli szansę na piłkę setową, ale Łukasik został zablokowany. W następnej akcji Francuzi podbili nasz atak, a kontrę ze środka skończył Barthelemy Chinenyeze i było po secie.

Polska - Francja 0:2 (26:28, 23:25, 6:5) - trwa III set

Polska: Dawid Konarski, Marcin Komenda, Tomasz Fornal, Michał Szalacha, Piotr Łukasik, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (libero) oraz Maciej Muzaj, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek



Francja: Jean Patry, Kevin Tillie, Antoine Brizard, Nicolas Le Goff, Yacine Louati, Barthelemy Chinenyeze, Jenia Grebennikov (libero) oraz Julien Lyneel