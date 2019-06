"Biało-Czerwoni" z trzema punktami! Polscy siatkarze nie załamali się po przegranym pierwszym secie i pokonali Bułgarię 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:20) w meczu Ligi Narodów w chińskim Ningbo.

Polacy rozpoczęli udział w turnieju w Ningbo od piątkowej porażki 1:3 z Francją. Tamta przegrana zepchnęła "Biało-Czerwonych" na dziewiąte miejsce w tabeli Ligi Narodów.



Dzień później przyszedł czas na starcie z Bułgarami. Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartosz Bednorz, Maciej Muzaj i libero Paweł Zatorski - na takie wyjściowe zestawienie zdecydował się trener Polaków Vital Heynen.

"Biało-Czerwoni" zaczęli od udanego bloku i dwóch zepsutych zagrywek, które wylądowały na siatce. Bułgarzy po raz pierwszy objęli prowadzenie przed przerwą techniczną (8:7) po precyzyjnej kiwce Nikołaja Uczikowa. Polacy odzyskali je (10:9) po świetnym bloku Bieńka na środku. Po błędzie Orłów Bułgarzy odskoczyli na 14:12, ale stracili Todora Skrimowa, który doznał poważnie wyglądającej kontuzji stawu skokowego. Na drugiej przerwie nasi rywale prowadzili 16:13.



Przy stanie 16:19 Heynen po raz drugi wziął czas. Bułgarzy rozkręcili się w bloku i odskoczyli na cztery punkty. To jednak nie był koniec emocji. Nasi siatkarze wzięli się do roboty, a po bloku Muzaja przegrywali już tylko 21:22. Rywale poprosili o przerwę, a potem dowieźli prowadzenie do końca. Piłkę setową (25:22) wygrali, gdy Swetosław Gocew zaskoczył Polaków precyzyjną zagrywką.

Niezwykle wyrównany był początek drugiego seta. Na pierwszej przerwie nasi siatkarze prowadzili 8:7. Polacy odskoczyli na 10:8, ale rywale błyskawicznie wyrównali. Po atomowym serwisie Bieńka Bułgarzy sobie nie poradzili, nie przyjęli dobrze także kolejnego serwisu i zrobiło się 13:10 dla Polski. Na drugiej przerwie nasza drużyna wygrywała 16:12. Po znakomitym blogu Drzyzgi na skrzydle było już 20:15 dla polskiego zespołu. Podopieczni Heynena wygrali drugą partię do 19.

Od początku trzeciego seta Bułgarzy utrzymywali minimalną przewagę, 8:7 na pierwszej przerwie i 16:14 na drugiej. Po kapitalnym ataku Muzaja z prawego skrzydła było 16:16, potem 19:19 i 20:20. W dramatycznej końcówce partii ekipy grały punkt za punkt. "Biało-Czerwoni" obronili dwie piłki setowe. Przewagę Bułgarów przełamał znakomitym serwisem Bieniek, a na koniec zafunkcjonował nasz blok i Polacy wygrali seta 27:25.

Nasi siatkarze poszli za ciosem i imponująco rozpoczęli czwartą odsłonę. Po świetnym ataku Muzaja było 6:2 i czas dla rywali. Na pierwszej przerwie Polacy prowadzili 8:3 po akcji Bieńka ze środka. Skuteczny blok Kwolka na lewym skrzydle dał Polakom prowadzenie 10:5. Na drugiej przerwie było 16:12 dla "Biało-Czerwonych". Po znakomitym serwisie Bieńka i kapitalnym bloku Kwolka w jednej akcji przewaga polskiej drużyny urosła do sześciu punktów (19:13). Ostatecznie nasza ekipa wygrała tę partię do 20 i cały mecz 3:1.



Polska - Bułgaria 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:20)

